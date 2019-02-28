Путин назвал главные плюсы в работе МВД за 2018 год

Российский лидер Владимир Путин отметил положительные направления в работе МВД за 2018 год, пишет РИА «Новости».

На первом месте, по заявлению президента России, находятся сокращение общего количества преступлений и укрепление общественного порядка.

«Среди положительных тенденций 2018 года, прежде всего, хочу отметить сокращение общего количества преступлений, включая тяжкие, укрепление общественного порядка», - сообщил Путин.

Он добавил, что о подобных положительных тенденциях говорят и социологические опросы граждан России, которые подтверждают «существенную помощь полиции в решении проблем».

«Это самый главный критерий, самая важная оценка», - отметил президент.

Путин добавил, что растет число россиян, которые знают в лицо своего участкового, что напрямую связано с «повседневной работой, что называется на земле» простых полицейских.