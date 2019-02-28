Саммит без результата

Саммиту в Ханое эксперты в один голос предвещали неудачу. Не пойдет, говорили они, Ким Чен Ын на уступки по своей ядерной программе – во всяком случае, на те, которые хочет Трамп (а хочет он, ни больше, ни меньше, отказа КНДР от этой программы). Собственно, так и произошло. Трамп рассказал журналистам массу хорошего про «своего друга Кима» и про небывалые возможности, которые откроются перед Северной Кореей в случае снятия американских санкций. Но этим друга Кима нисколько не впечатлил.

Судя по словам самого Трампа, сказанным им на пресс-конференции по итогам ханойского саммита, в ответ на нереалистичное американское предложение северокорейцы выступили со своим контрпредложением, таким же нереалистичным. «Они хотели, чтобы мы сняли все санкции взамен на ликвидацию объекта в Йонбене, нас это не устраивает», - сказал американский президент. В ядерном центре в Йонбене, что относительно недалеко от Пхеньяна, есть экспериментальный ядерный реактор и завод по обогащению урана. Окончательно закрыть этот объект северокорейские власти обещают уже лет десять. Так что вряд ли сей приз следует признать хотя бы утешительным. Тем более, что объектов, связанных с ракетной или ядерной программой в стране много, может быть, тысячи. Иными словами, Ким тактично указал другу Трампу, что уступок по главному вопросу от него просто так не дождутся. Разве что, ему предложат что-то очень существенное в обмен. Но сейчас явно не тот случай.

Из прочего, что, вероятно, обсуждалось на переговорах и стало достоянием общественности следует выделить идею открыть некие офисы связи КНДР в США и США в КНДР, своего рода эрзац-посольства. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил телеканал CNN. Если действительно о чем-то подобном удастся договориться это будет, можно сказать, революционным событием. США, как известно, официально признает только одно корейское правительство – то, что сидит в Сеуле. Юридически в Южной Корее власти КНДР считаются всего лишь незаконной организацией, временно захватившей контроль над частью территории страны. Такова же официальная позиция властей Северной Кореи в отношении правительства Юга. Создание некоего подобия американского посольства в Пхеньяне может быть шагом к признанию де-юре того, что давно существует де-факто: двух государств на Корейском полуострове. Однако все же сомнительно, чтобы в Вашингтоне пошли на столь радикальный пересмотр своей прежней политики.

«Оба лидера обсудили различные пути движения вперед по пути денуклеаризации, а также экономические вопросы, – объявила журналистам по итогам саммита в Ханое пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. – На данном этапе никакого соглашения достигнуто не было. Однако представители обеих сторон ожидают встретиться в будущем».

В общем-то, это даже худший результат, чем был у прошлогодней встречи двух лидеров в Сингапуре. Там хоть какой-то, пусть и декларативный документ был подписан. Сейчас и этого нет.