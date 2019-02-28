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Сбербанк чуть не лишился миллиардов

Москва, 28.02.2019
#Сбербанк
#Экономика
Сбербанк чуть не лишился миллиардов

Глава Сбербанка Герман Греф на днях пожаловался на риски, которые таит в себе искусственный интеллект. «Искусственный интеллект, как правило, принимает решения в больших и очень больших системах. Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям. В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей. И потом когда эта ошибка выявлялась мы учились на ней, вставляли всевозможные фильтры, чтобы калибровать, верифицировать или валидировать систему искусственного интеллекта», — рассказал Герман Греф на «Уроке цифры» в «Хорошколе». 

Однако позже в Сбербанке пояснили, что на самом деле речь шла скорее о недополученной прибыли, чем о прямых убытках. «Вся система риск-менеджмента, клиентская аналитика, персонализация продуктов и сервисов, учет и анализ обратной связи — все это <в банке> основано на использовании ИИ и аналитике данных. И именно подходы, основанные на широком применении аналитики данных, позволили Сбербанку эффективно ограничить финансовые риски и обеспечить стабильный рост финансового результата», — рассказали в Сбере. 

По словам экспертов, банки обычно не используют системы искусственного интеллекта там, где он может получить доступ к счетам клиентов. Основное направление – скоринг при выдаче кредитов.  «Современные технологии позволяют обрабатывать и анализировать разные источники и виды данных для разных моделей: например, реализуются пилотные проекты по внедрению технологий искусственного интеллекта в кредитный процесс, причем не только на этапе оценки кредитного риска, но и на этапе подготовки и сбора необходимой документации для выдачи кредита», — обьяснили в пресс-службе Сбербанка. Всего в Сбере запущено более 150 проектов с искусственным интеллектом. Не совсем понятно, что включается ли в понятие ИИ обычная алгоритмизация, но известно например, что в прошлом году  количество клиентских сделок с валютой, которые обрабатываются роботизированными алгоритмами, в Сбере выросло с 50% до 90%, и скоро достигнет 99%. Алгоритмизирует Сбер и торговлю акциями.

Также часто системы искусственного интеллекта применяют для чат-ботов — это означает, что на запросы клиентов по телефону и в чате отвечают роботы.  «Очень перспективна тема — роботизация рекомендаций для клиентов по управлению своими финансами. Например, вовремя предложить кредит или кредитную карту с уже заранее одобренным лимитом, предложить разместить временно свободные средства на депозит и т.д.  Также ИИ может активно применяться во внутренних процессах банка, анализируя большее количество показателей, выявляя отклонения и предлагая решения, то есть автоматизируется работа, которую ранее выполнял мидл-менеджмент банка», — рассказал «Эксперту» Антон Граборов, директор по развитию бизнеса «БКС Премьер». 

Несмотря на широкие возможности новой технологии, на рынке неоднозначно относятся к использованию систем искусственного интеллекта в своих системах. Некоторые банки принципиально не используют системы ИИ, другие внедряют его только в чат-боты и больше никуда. Герман Греф просто озвучил то, что банкирам уже известно: говорить о том, что такие системы сводят риски ошибок на нет, преждевременно. «С одной стороны, робот не подвержен эмоциям, не знает усталости, не может иметь личного интереса в принятии того или иного решения, все эти факторы могут влиять на качество решений, принимаемых человеком. С другой стороны, когда решения, которые раньше принимали десятки разных людей, передаются одному роботизированному алгоритму — цена возможной ошибки сильно возрастает», — пояснил Антон Граборов. 

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