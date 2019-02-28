Вход/Регистрация Подписка

ФНС видит резервы для повышения налоговых поступлений

Москва, 28.02.2019
#Налоги
ФНС видит резервы для повышения налоговых поступлений

Как заявил на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» глава ФНС Михаил Мишустин, несмотря на падающие шестой год подряд доходы граждан, у государства по-прежнему есть резервы для повышения налоговых поступленийОсновным фактором привлечения денег он считает повышение налоговой дисциплины россиян и цифровизацию услуг ФНС.   

Так, говорится в сообщении СФ, глава ФНС убежден, что государство должно создавать цифровые платформы для дальнейшего развития налоговой системы. «Если сегодня государство само не станет простой и удобной электронной платформой, мобильным приложением для молодежи, и не предоставит эти сервисы, государству будет сложно получать положенные отчисления от всех видов услуг», — заявил он.  

По словам Мимшустина, задачи, поставленные президентом в послании Федеральному Собранию, требуют серьезных инвестиций и, соответственно, эффективного налогового администрирования. По его словам, в 2018 г. в консолидированный бюджет РФ поступило 21,3 трлн руб., что на 23% больше, чем в 2017 г. «За последние пять лет поступления в консолидированный бюджет РФ выросли на 10 трлн рублей, то есть, практически удвоились», — сказал Михаил Мишустин.  

«Эти цифры говорят о кумулятивном эффекте обеления экономики страны, в том числе за счет внедрения новых элементов администрирования и цифрового контроля», — отметил он. Речь идет в первую очередь, об автоматизированной системе контроля за налогом на добавленную стоимость. В результате рост поступлений налога на прибыль в среднем за пять лет составил 14,5%. «Самозанятые – это важный первый элемент, чтобы встроиться в естественную среду жизни наших в первую очередь молодых налогоплательщиков», — добавил глава ФНС.  

«Следующий инструмент – онлайн-кассы. Фактически в режиме реального времени контролируется денежный оборот в сегменте розничной торговли и услуг – наиболее рискоемком секторе экономики» — сказал Михаил Мишустин. Он упомянул также об информационной системе анализа имущественных налогов. «Она позволяет проанализировать структуру объектов налогообложения, прогнозировать поступление местных и региональных налогов, а также мониторить динамику налоговой задолженности. В этом году будет завершен проект по созданию автоматизированных средств верификации баз данных налоговых органов с данными Росреестра, а также по предоставлению онлайн доступа муниципальным органам к информации об ошибках в сведениях об объектах налогообложения».  

Реальные доходы населения падают приблизительно пятый год подряд: приблизительно, потому что экономическая статистика последних лет часто меняла методологию, и сравнить данные по зарплатам, инфляции с данными предыдущих лет не всегда можно корректно, указывает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Падение реальных доходов определенно началось в 2014 году, но насколько оно было интенсивным эти пять лет, можно только предполагать, что накопилось не менее 11% снижения.   

Реальные доходы, объясняет аналитик, по сути, это доходы минус налоги и обязательные платежи, и если налоги увеличивать, то уровень жизни населения, и так низкий, может стать катастрофически низким. Акцент на налогообложении недвижимости может привести к тому, что под ударом снова окажутся наименее обеспеченные граждане: для них повышение налога на недвижимость означает, что от их невысоких доходов будет отчуждаться еще большая часть, либо им придется отказаться от владения недвижимостью.   

Речь идет, как правило, о квартире или загородном доме, зачастую и так являющихся единственным жильем. Это с точки зрения государства кадастровая стоимость недвижимости должна быть выше, а с точки зрения собственника это совсем наоборот, и хорошо, что полномочиями решать этот спор обладает все-таки суд, а не одна сторона единолично. Впрочем, российские регуляторы не уникальны в своем желании взимать высокие налоги с недвижимости, в Европе происходит то же самое, например, в Латвии.  

Обложить налогами агрегаторы, электронные кошельки, платежные системы — это легко сказать, но трудно сделать, так как технологии развиваются быстро и ощущают стремление государства их контролировать, полагает эксперт. Да и суммы, там, скорее всего, небольшие. Налоговая нагрузка — это интересный термин, который редко звучит в СМИ. Он олицетворяет, сколько всего налогов платит гражданин с 1 рубля своих доходов, и тут не только НДФЛ, тут и акцизы и другие налоги, которые, например, платит магазин, но перекладывает на своих покупателей.   

Так что, уверен Алексей Антонов, для среднего физлица совокупная налоговая нагрузка составляет около 50-55%, то есть уже достигнут некий предельный уровень, после которого падает мотивация зарабатывать больше. В Европе этот показатель выше, но выше и производительность труда, и уровень жизни. России необходимо выйти на темпы роста ВВП хотя бы 2% к 2020 году, а для этого нужно снижать присутствие государства в экономике и налоговое бремя. По словам аналитика, тренд на повышение налогов переменится в обратную сторону, просто нужно время.  

 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек
Отдать долги населению
#Президентское послание
После целого ряда лет неолиберальных экспериментов в экономической политике выяснилось, впрочем не в первый раз, что они не проходят безболезненно для народа. Президент стремится скорректировать курс, и, возможно, это поворотная точка
Схватка за гнилое яблоко
#Корпоративный конфликт
Конфликт вокруг банка «Восточный» не выгоден никому из его акционеров, но больше всего пострадает российская экономика
Икорный провал рыбной державы
#Рыбная отрасль
В России с каждым годом появляется все больше некачественной, опасной для здоровья красной икры, а сомнительная по качеству черная икра из Китая теснит российскую не только на внешнем, но уже и на внутреннем рынке

У партнеров

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль близок к точке разворота
      Курс доллара: рубль близок к точке разворота
    2. Германия сообщила России решение по «Северному потоку-2»
      По мнению главы Минэкономразвития, ЕС и Россия вошли «в процесс постепенного восстановления доверия». Реализация проекта «Северный поток-2» стала одной из составляющих этого процесса
    3. «Даже не хочется обдумывать»: США отреагировали на испытания российской «торпеды апокалипсиса»
      «Даже не хочется обдумывать»: США отреагировали на испытания российской «торпеды апокалипсиса»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    Отдать долги населению
    #Президентское послание
    После целого ряда лет неолиберальных экспериментов в экономической политике выяснилось, впрочем не в первый раз, что они не проходят безболезненно для народа. Президент стремится скорректировать курс, и, возможно, это поворотная точка
    Схватка за гнилое яблоко
    #Корпоративный конфликт
    Конфликт вокруг банка «Восточный» не выгоден никому из его акционеров, но больше всего пострадает российская экономика
    Икорный провал рыбной державы
    #Рыбная отрасль
    В России с каждым годом появляется все больше некачественной, опасной для здоровья красной икры, а сомнительная по качеству черная икра из Китая теснит российскую не только на внешнем, но уже и на внутреннем рынке
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама
    LiveInternet