ФНС видит резервы для повышения налоговых поступлений

Как заявил на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» глава ФНС Михаил Мишустин, несмотря на падающие шестой год подряд доходы граждан, у государства по-прежнему есть резервы для повышения налоговых поступлений. Основным фактором привлечения денег он считает повышение налоговой дисциплины россиян и цифровизацию услуг ФНС.

Так, говорится в сообщении СФ, глава ФНС убежден, что государство должно создавать цифровые платформы для дальнейшего развития налоговой системы. «Если сегодня государство само не станет простой и удобной электронной платформой, мобильным приложением для молодежи, и не предоставит эти сервисы, государству будет сложно получать положенные отчисления от всех видов услуг», — заявил он.

По словам Мимшустина, задачи, поставленные президентом в послании Федеральному Собранию, требуют серьезных инвестиций и, соответственно, эффективного налогового администрирования. По его словам, в 2018 г. в консолидированный бюджет РФ поступило 21,3 трлн руб., что на 23% больше, чем в 2017 г. «За последние пять лет поступления в консолидированный бюджет РФ выросли на 10 трлн рублей, то есть, практически удвоились», — сказал Михаил Мишустин.

«Эти цифры говорят о кумулятивном эффекте обеления экономики страны, в том числе за счет внедрения новых элементов администрирования и цифрового контроля», — отметил он. Речь идет в первую очередь, об автоматизированной системе контроля за налогом на добавленную стоимость. В результате рост поступлений налога на прибыль в среднем за пять лет составил 14,5%. «Самозанятые – это важный первый элемент, чтобы встроиться в естественную среду жизни наших в первую очередь молодых налогоплательщиков», — добавил глава ФНС.

«Следующий инструмент – онлайн-кассы. Фактически в режиме реального времени контролируется денежный оборот в сегменте розничной торговли и услуг – наиболее рискоемком секторе экономики» — сказал Михаил Мишустин. Он упомянул также об информационной системе анализа имущественных налогов. «Она позволяет проанализировать структуру объектов налогообложения, прогнозировать поступление местных и региональных налогов, а также мониторить динамику налоговой задолженности. В этом году будет завершен проект по созданию автоматизированных средств верификации баз данных налоговых органов с данными Росреестра, а также по предоставлению онлайн доступа муниципальным органам к информации об ошибках в сведениях об объектах налогообложения».

Реальные доходы населения падают приблизительно пятый год подряд: приблизительно, потому что экономическая статистика последних лет часто меняла методологию, и сравнить данные по зарплатам, инфляции с данными предыдущих лет не всегда можно корректно, указывает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Падение реальных доходов определенно началось в 2014 году, но насколько оно было интенсивным эти пять лет, можно только предполагать, что накопилось не менее 11% снижения.

Реальные доходы, объясняет аналитик, по сути, это доходы минус налоги и обязательные платежи, и если налоги увеличивать, то уровень жизни населения, и так низкий, может стать катастрофически низким. Акцент на налогообложении недвижимости может привести к тому, что под ударом снова окажутся наименее обеспеченные граждане: для них повышение налога на недвижимость означает, что от их невысоких доходов будет отчуждаться еще большая часть, либо им придется отказаться от владения недвижимостью.

Речь идет, как правило, о квартире или загородном доме, зачастую и так являющихся единственным жильем. Это с точки зрения государства кадастровая стоимость недвижимости должна быть выше, а с точки зрения собственника это совсем наоборот, и хорошо, что полномочиями решать этот спор обладает все-таки суд, а не одна сторона единолично. Впрочем, российские регуляторы не уникальны в своем желании взимать высокие налоги с недвижимости, в Европе происходит то же самое, например, в Латвии.

Обложить налогами агрегаторы, электронные кошельки, платежные системы — это легко сказать, но трудно сделать, так как технологии развиваются быстро и ощущают стремление государства их контролировать, полагает эксперт. Да и суммы, там, скорее всего, небольшие. Налоговая нагрузка — это интересный термин, который редко звучит в СМИ. Он олицетворяет, сколько всего налогов платит гражданин с 1 рубля своих доходов, и тут не только НДФЛ, тут и акцизы и другие налоги, которые, например, платит магазин, но перекладывает на своих покупателей.