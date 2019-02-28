СМИ сообщают о провале госпереворота в Венесуэле

Государственный переворот в Венесуэле провалился, о чем свидетельствует призыв к помощи международного сообщества от незаконно объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо, пишет Frankfurter Allgemeine.

Издание обращает внимание на слова Гуаидо о «всех методах для освобождения Венесуэлы», которые, по мнению автора материала, являются проявлением беспомощности оппозиционного блока, чем может воспользоваться легитимный президент Венесуэлы Николасом Мадуро.

Также обращение к мировому сообществу должно показать народу Венесуэлы, что протестанты намерены продать все ресурсы страны «на алтарь североамериканского империализма».

Издание напоминает, что немногие военные поддержали Гуаидо, тогда как армию контролирует Мадуро, а гуманитарные грузы так и не попали в страну.

Однако оппозиция Венесуэлы продолжает борьбу, пользуясь поддержкой США, так госсекретарь США Майк Помпео угрожает санкциями тем, кто будет препятствовать демократическим переменам в Венесуэле, пишет Frankfurter Allgemeine.

Автор добавляет, что пока нет ясности даже в вопросе, «сумеет ли Гуаидо теперь вернуться в Каракас после выступления в Колумбии».