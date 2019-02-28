Ученые установили, где акулы чаще всего нападают на людей

Учёные одного из американских университетов, проанализировав частоту нападений акул на человека, а также плотность населения мест, где это происходило в последние годы, выяснили, что эти рыбы-убийцы чаще всего атакуют не дайверов (ныряльщиков), а сёрферов и людей, просто плавающих по поверхности моря.

Кроме того, установлено, что в последние годы акулы нападают на людей прежде всего в Австралии, США, Южной Африке и Египте, передаёт РИА Новости.

При этом частота нападений акул на побережьях Фиджи, Папуа-Новой Гвинеи, Мексики и Эквадора значительно снизилась.

При этом доля смертельных исходов при встрече акулы и человека значительно выше для тех государств, в чьих водах эта хищная рыба появлялись редко.

Причина этого кроется в том, что здесь туристы и местные жители не знают, как себя вести при рандеву с акулой.

По мнению учёных, данные их исследований помогут властям туристических регионов лучше понимать, как сильно им угрожают акулы, и предпринимать все меры, чтобы исключить их нападение на людей.