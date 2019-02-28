В Германии предложили отдать Порошенко под трибунал за преступления в Донбассе

Парламентарий из Берлина Гуннар Линдеманн уверен, что Порошенко необходимо отдать под трибунал из-за его военных преступлений в Донбассе, а также депутат связал обстрелы Донецкой и Луганской областей с предстоящими выборами президента Украины. Мнением он поделился на пресс-конференции в Донецком агентстве новостей в ходе поездки по Донбассу. В Республику депутат приехал для ознакомления с ситуацией .

«Это тактика Порошенко, он хочет победить на выборах. Я считаю, что необходимо создать международный трибунал, который накажет и осудит военные преступления Порошенко», - цитирует агентство Линдеманна.

Судить Порошенко необходимо международной коллегией юристов и демократическим судом, уверен депутат. Но для этого необходимо, чтобы «прекратились военные действия и в Донбассе наступил мир».

Ранее глава Украины Петр Порошенко рассказал во время выступления в Генеральной ассамблее ООН, что в Донбассе есть риски по возникновению техногенной катастрофы.