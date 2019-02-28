В Госдуму внесли законопроект об ипотечных каникулах

Спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект об ипотечных каникулах.

В соответствии с ним предусматривается установление льготного периода погашения ипотечного кредита на срок до 6 месяцев, в рамках которого граждане, которые оказались в трудной жизненной ситуации, получат возможность приостановить выплаты, либо уменьшить их размер, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Если закон будет принят, то у кредитных организаций будет 5 дней на то, чтобы рассмотреть обращение граждан, которым необходимы ипотечные каникулы.

Кроме того, отмечается, что каникулы смогут получить россияне, которые лишились работы, кормильца, получили инвалидность, а также при снижении семейного дохода более чем на 30% или при нетрудоспособности в течение 2-х месяцев.

Напомним, 20 февраля в ходе обращения президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральном собранию он предложил ввести ипотечные каникулы для россиян, которые временно лишились дохода и не могут продолжать выплаты согласно кредитному договору.

Как подчеркнул тогда глава государства, это позволит заёмщикам сохранить единственное жильё, а платежи по кредиту передвинуть на более поздний срок.