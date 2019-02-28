В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Ким Чен Ына

Дмитрий Песков – руководитель президентской пресс-службы – оценил вероятность встречи российского лидера Владимира Путина и главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

По словам представителя Кремля, такая встреча остается на повестке дня. И её вероятность высока. Однако, как подчеркнул Песков, конкретных договоренностей пока нет, передаёт РИА Новости.

«Мы продолжим процесс согласования по дипломатическим каналам с нашими визави из КНДР», – резюмировал представитель Кремля, пояснив, что о месте возможной встречи вообще пока говорить рано.

Напомним, 28 февраля в Ханое глава КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом США Дональдом Трампом. Согласно информации американских СМИ, которые ссылаются на свои источники в администрации Белого дома, по итогам двустороннего саммита лидеры двух стран не смогли достигнуть соглашения.

При этом высокопоставленный собеседник из окружения Трампа рассказал журналистам, что встреча получилась «очень хорошей и конструктивной».