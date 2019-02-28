В Минприроде рассказал о реакции в ООН на российскую заявку по расширению арктического шельфа

Как рассказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, в ООН положительно отнеслись к российской заявке на расширение признанного за страной шельфа в Северном Ледовитом океане, передает «Военное обозрение».

Уже была проведена предварительная оценка по изучению заявки России, а также отмечен высокий уровень документов, направленных в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке российской стороной.

Эксперты считают, что, несмотря на протесты США, и Канады, у российской стороны большие шансы на позитивное решение со стороны комиссии ООН.

Заключительную экспертную оценку российской заявки будет составлять специальная группа в составе Организации Объединённых Наций в марте и апреле текущего года.

Напомним, российские ученые сообщили ранее, что она получили доказательства того, что шельф Арктики принадлежащий России распространяется вплоть до точки географического Северного полюса. Свои обоснования российская сторона и направила в виде пакета документов в ООН.