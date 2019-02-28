В Совфеде прокомментировали подготовку доклада Конгресса США о доходах Путина

Олег Морозов – член международного комитета верхней палаты российского парламента – прокомментировал новость о том, что в американском Конгрессе подготовлен законопроект, содержащий требование к спецслужбам США представить данные о «предполагаемом состоянии и известных источниках доходов президента РФ Владимира Путина и членов его семьи.

По мнению российского сенатора, такой законопроект ни что иное, как попытка оказать психологическое давление на нашу страну, передаёт РИА Новости.

«Не сомневаюсь, что это некое психологическое давление, а также попытка создать информационный повод, вокруг которого отпляшутся все российские либеральные СМИ. Даже в нынешней ситуации принятие санкций против главы РФ маловероятны и абсурдны. В любом случае хочу подчеркнуть, что превратить нашу страну в изгоя ни у кого никогда не получится», – резюмировал сенатор.