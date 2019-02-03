Курс доллара: когда лопнет «терпение»

Курс доллара на этой неделе снизился до трехнедельного минимума после заседания ФРС США. Индекс доллара DXY составил 95.62 к закрытию торгов пятницы. При этом курс доллара к более широкой корзине валют просел еще больше. Индекс доллара WSJ упал до самого низкого уровня почти за 6 месяцев и составил 88.87. Однако ситуация с курсом доллара остается неопределенной. Об этом пишет MarketWatch.

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл по итогам заседания регулятора заявил, что финансовые власти США будут "терпеливыми" в отношении дальнейшего повышения процентных ставок.

Аналитики ранее уже прогнозировали снижение курса доллара в 2019 году, но сейчас появились новые факторов, которые следует учитывать.

Реакция доллара на решение ФРС не должна была стать сюрпризом, но неожиданная ее резкость говорит о том, что ФРС, возможно, была более сдержанной, чем ожидалось, отметил аналитик рынка Forex.com Фавад Разакзада, который в свою очередь прогнозировал такой сценарий.

К концу 2018 года многие участники рынка скорректировали свои ожидания по процентной ставке на 2019 год до уровня менее трех повышений, так как комментарии представителей ФРС были преимущественно голубиными. Тем не менее слова Пауэлла в среду были восприняты как существенный сдвиг в политике. С этого момента, перспективы повышения ставок стали весьма неопределенными.

Прогнозы варьируются от отсутствия повышений ставок в этом году до возобновления этого процесса в третьем квартале, в зависимости от того, какие будут поступать экономические данные. Вдобавок ко всему, многие аналитики ожидают, что во второй половине года экономическая ситуация в США ухудшится, а драйверы курса доллара 2018 года ослабнут, что также окажет давление на курс американской валюты.

Мягкая позиция ФРС будет оказывать давление на курс доллара, соглашается старший валютный стратег-аналитик Rabobank Джейн Фоли. Однако нельзя забывать и о фундаментальных факторах для динамики других ключевых валют, подчеркивает она.

А стратеги TD Securities добавляют, что ключевым фактором становится дифференциал в ставках ключевых центробанков.

Европейский центральный банк должен повысить ставки впервые со времени финансового кризиса летом этого года. А Банк Японии пока такие планы не озвучивал из-за низкого уровня внутренней инфляции.

Стратеги сошлись во мнении, более сдержанная политика ФРС должна несколько ослабить страхи други стран, особенно EM, по поводу снижения долларовой ликвидности и будет способствовать аппетиту к риску по всем направлениям.

Тем не менее Пауэлл указал на замедление роста экономик в Европе и Азии, что, в свою очередь, могло бы помочь доллару США усилить свои позиции против других валют в этом году, резюмирует MarketWatch.

















