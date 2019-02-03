Как выбрать фильм для просмотра

В течение недели возникают ситуации, когда нужно найти интересный фильм, чтобы скоротать вечер за увлекательным просмотром.
Для этого можно посетить наиболее популярные торренты, поискать на IMDB либо на популярном «Кинопоиске» или likefilmdb.ru. Чтобы найти действительно хороший, качественный фильм, можно воспользоваться несколькими проверенными способами.
Если верить исследованиям, статистике Американской ассоциации кинокомпаний, то каждый год снимают не менее семи тысяч художественных фильмов различных жанров: комедии, ужасы, боевики, фантастика, триллеры и мистика, эротика, мультфильмы. Наиболее крупным и успешным поставщиком хороших кинолент является Netflix, в коллекции которого около тридцати шести тысяч картин. Этого вполне достаточно, чтобы смотреть фильмы в течение семи лет. Несмотря на такую коллекцию, бывает сложно найти достойный, цепляющий, интересный фильм.
С помощью проверенных, надежных поисковых инструментов, можно с легкостью отыскать подходящую киноленту для вечернего просмотра:
- Случайная картина на специализированном сайте «Кинопоиск». Внизу страницы справа имеется панель с окошком случайных фильмов. Если нажать на кнопку «Другой случайный фильм», можно перейти на страницу выбор параметров – жанр, страна, а также год выпуска. Уникальный, автоматизированный алгоритм самостоятельно подберет и предложит все фильмы, которые будут соответствовать заданным критериям. Что касается кинолент, рейтинг которых более семи баллов, то они будут подсвечены зеленым цветом.
- Расширенный поиск на сайте «Кинопоиск». Данная страница имеет огромное количество полей, позволяющих подыскать подходящее творение кинематографа. Расширенный поиск позволяет сортировать фильмы по тексту, студии, жанру, стране, ключевым словам. Подобный инструмент подходит для продвинутых пользователей.
- Топовая раздача на популярном торрент-трекере. Чтобы подобрать фильм на вечер, достаточно посетить любой торрент, просмотреть количество загрузок. Чаще всего в первых рядах идут картины, которые вышли совсем недавно, именно их многие и хотят посмотреть. Несмотря на это, с прекрасными картинами, например, «Мстители», может находиться отвратительный «Разлом Сан-Анреас». На подобных страницах есть множество полей, позволяющих искать кино. Выбирать можно по тексту и ключам, жанрам, годам выпуска.
- Itcher. Посетив данный сервис, необходимо оценить некоторые фильмы, предложенные в списке, чтобы программа смогла подобрать и составить наиболее подходящий перечень картин, учитывая Ваши вкусы. Есть возможность фильтровать предложения по год выпуска, жанру, можно узнать дополнительную информацию об актерах и интересных фактах, посмотреть обзоры и трейлеры. Помимо фильмов, на таком сайте можно выбирать книги, игры и даже музыку.
- Топ-250 IMDB. Данный сайт знаком каждому продвинутому пользователю Интернета. В рейтинге заявлено двести пятьдесят фильмов с учетом рейтинга.
- WMSIWT. Подобный сервис отвечает на запрос. Переходя на ресурс, можно сразу посмотреть трейлер фильма. Весь сервис контролируется, координируется опытными редакторами. Именно поэтому, все киноленты отобраны вручную.