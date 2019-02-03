Kia Ceed или Optima: на чем остановить свой выбор

Недавно южнокорейский автопроизводитель Kia, пользующийся высокой популярностью среди российских граждан, порадовал их представленными одновременно несколькими новинками, включая Optima и Ceed.

Обе машины являются достойными представителями Kia и вызывают большой интерес. Поэтому при выборе одной из них возникает множество вопросов. Кроме того, примерно за те же деньги можно купить модель Kia Rio в максимальной версии. Этот автомобиль, оснащенный мотором объемом 1,6 л и мощностью сто двадцать три лошадиных силы, с автоматической коробкой передач в комплектации Premium стоит 1,02 млн руб. За такие же деньги можно приобрести Kia Ceed с двигателем объемом 1,6 л и мощностью сто двадцать восемь лошадиных сил, автоматической коробкой передач и в комплектации Comfort. Стоимость бизнес-седана Optima с механической коробкой передач в базовой комплектации Classic составляет 1,24 тыс. руб., то есть на 200 тыс. руб. больше. Зато он оснащен двухлитровым мотором, выдающим сто пятьдесят лошадиных сил. Благодаря этому Kia Optima разгоняется до ста километров в час за 9,6 сек., однако потребляет 7,7 литра горючего на каждые сто километров.

Любопытно то, что формально более продвинутая модель Ceed по обеим характеристикам уступает Rio: до ста километров в час она разгоняется за 11,5 сек. против 11,2 сек. у Rio, а горючего на каждые сто километров тратит 7.3 л против 6.1 л у Rio. Больше литра разницы при лучшей динамике – это, безусловно, весомое преимущество для Kia Rio. При этом комплектация Rio включает в себя все, что нужно, в том числе систему интеллектуального открывания багажника, навигационную систему с семидюймовым дисплеем, светодиодную оптику и обогрев всех элементов, начиная от заднего ряда сидений и заканчивая лобовым стеклом.

Модель Kia Ceed, продающаяся по такой же цене, не оснащена даже климат-контролем, камерой заднего вида, легкосплавными колесными дисками и навигацией. Kia Optima за счет своего бизнес-статуса получила шестнадцатидюймовые диски, аудиосистему с шестью динамиками и подогрев передних сидений и в базовой версии, однако в остальном ее оснащение является довольно скромным: простая оптика, кроме ходовых огней, кондиционер, обитый тканью салон.

Таким образом, при выборе одного из трех описанных здесь авто нужно исходить из следующих соображений: Kia Rio является максимально оснащенной моделью, модель Kia Optima рассчитана на покупателей машин бизнес-класса, Kia Ceed представляет собой нечто среднее между двумя данными вариантами.