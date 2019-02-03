Кухонный гарнитур: как выбрать и не ошибиться

При обустройстве кухни необходимо решить две взаимосвязанных задачи: сформировать уютную атмосферу и обеспечить высокую функциональность помещения.

Для достижения этих целей необходимо выбрать наиболее подходящий кухонный гарнитур на сайте mum-kazan.ru. Первым делом нужно измерить площадь кухни, составить план-схему помещения, подготовить план размещения кухонной мебели. Стиль гарнитура может быть любым, самое важное – чтобы он гармонировал с оформлением интерьера в доме.

При подборе цвета кухонного гарнитура нужно придерживаться следующих рекомендаций:

от ярко-контрастных цветов и перенасыщенных тонов надо отказаться;

классический белый цвет всегда остается в моде и хорошо вписывается в любые интерьеры;

лучше всего, если один комплект кухонной мебели будет выдержан в одном цвете;

при покупке двухцветного гарнитура необходимо определить главный цвет, который будет доминировать над второстепенным;

желательно, чтобы главный цвет кухонной мебели был матовым, а второстепенный – глянцевым.

При выборе материала изготовления кухонного гарнитура важно учитывать, что предметы кухонной мебели всегда интенсивно используются. Поэтому кухонные гарнитуры должны быть изготовлены из прочных материалов, чтобы в течение длительного времени выдерживать регулярное открывание и закрывание, воздействие воды и жира. В настоящее время кухонная мебель изготавливается из множества различных материалов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.