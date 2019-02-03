Кухонный гарнитур: как выбрать и не ошибиться

При обустройстве кухни необходимо решить две взаимосвязанных задачи: сформировать уютную атмосферу и обеспечить высокую функциональность помещения.
Для достижения этих целей необходимо выбрать наиболее подходящий кухонный гарнитур на сайте mum-kazan.ru. Первым делом нужно измерить площадь кухни, составить план-схему помещения, подготовить план размещения кухонной мебели. Стиль гарнитура может быть любым, самое важное – чтобы он гармонировал с оформлением интерьера в доме.
При подборе цвета кухонного гарнитура нужно придерживаться следующих рекомендаций:
- от ярко-контрастных цветов и перенасыщенных тонов надо отказаться;
- классический белый цвет всегда остается в моде и хорошо вписывается в любые интерьеры;
- лучше всего, если один комплект кухонной мебели будет выдержан в одном цвете;
- при покупке двухцветного гарнитура необходимо определить главный цвет, который будет доминировать над второстепенным;
- желательно, чтобы главный цвет кухонной мебели был матовым, а второстепенный – глянцевым.
При выборе материала изготовления кухонного гарнитура важно учитывать, что предметы кухонной мебели всегда интенсивно используются. Поэтому кухонные гарнитуры должны быть изготовлены из прочных материалов, чтобы в течение длительного времени выдерживать регулярное открывание и закрывание, воздействие воды и жира. В настоящее время кухонная мебель изготавливается из множества различных материалов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.
- Кухонные гарнитуры из натуральной древесины обладают большой долговечностью. Их делают из досок толщиной около двух сантиметров, поверхность которых лакируют или покрывают воском. Стоимость такой мебели довольно высока. Поскольку деревянные фронты имеют достаточно большой вес, это ведет к быстрому изнашиванию креплений.
- Кухонные гарнитуры из древесно-стружечной плиты подвержены воздействию влаги и для решения данной проблемы покрываются лаком. Кроме того, ДСП является хрупким материалом, а потому изготовленные из него фронты для мебели обычно имеют самые простые формы, без декоративных углублений или округлений.
- Кухонные гарнитуры из МДФ обладают высокой прочностью и влагоустойчивостью. Этот материал производится путем сухого прессования древесной стружки мелкой фракции в комбинации с карбамидными смолами при высокой температуре и большом давлении. МДФ легко обрабатывается, поэтому изготовленные из этого материала двери гарнитура могут иметь изогнутую форму.
- Кухонные гарнитуры из стекла могут иметь разные конструкции и быть окрашенными в разные цвета. Обычно стекло вставляется в деревянную или металлическую раму. Важно убедиться в том, что для изготовления такого кухонного гарнитура использовано ударопрочное стекло.