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Москва, 04.02.2019

Альфа-Банк запустил диджитал-сервис безопасных расчетов на основе покрытого аккредитива

«Expert Online» 2019

Корпоративные клиенты Альфа-Банка получили возможность оформлять покрытые аккредитивы в интернет-банке.

Весь процесс занимает не более 10 минут – клиенту необходимо внести в готовые шаблоны минимальный набор сведений и подписать договор простой электронной подписью (ввести код из sms-сообщения Банка). Посещения отделения Банка не требуется.

Покрытый аккредитив - безопасный и гарантированный способ расчетов между двумя сторонами за счет собственных средств покупателя.  Гарантом расчетов выступает Банк, который сохраняет средства покупателя до конца сделки.

После предоставления покупателем документов о выполнении услуги/ поставке товара, банк переводит средства продавцу. Если сделка в указанные сроки не состоялась, деньги возвращаются обратно на счет покупателя.
Таким образом аккредитив защищает от потери денежных средств в случае неплатежеспособности партнера, снимает риск одностороннего изменения согласованных условий сделки после заключения договора, обеспечивая правовую и документальную защищенность сторон.

«Данный инструмент идеально подходит для расчетов в сделках купли-продажи недвижимости, для расчетов по контрактам. Также использование покрытого аккредитива способно значительно упростить и ускорить сделки клиентов с новыми контрагентами, с которыми еще нет устоявшихся доверительных отношений, - комментирует директор по развитию расчетных продуктов Альфа-Банка Ирина Пономарева. - Мы уверены, что запуск этого сервиса в интернет-банке приведет к росту числа сделок с использованием аккредитива и повысит лояльность наших клиентов».

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