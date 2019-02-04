Банки начали борьбу за деньги россиян

После отмены выгодных сезонных вкладов конкуренция за деньги вкладчиков обостряется, пишут "Ведомости". По данным издания, к началу февраля российские кредитные организации вновь стали поднимать ставки по рублевым депозитам, причем на данные шаги пошло сразу несколько крупных компаний. В их числе «флагман» рынка Сбербанк и Альфа-банк.

Сбербанк повысил ставки рублевых вкладов базовой линейки на 0,15-0,6 процентного пункта (п. п.) до 4,2-5,75% и заменил предновогодние промовклады со ставкой до 7,4% годовых новым сезонным депозитом "Лови выгоду" с максимальной ставкой 7,65% годовых. Альфа-банк повысил номинальные ставки базовых вкладов сроком от года для клиентов, не пользующихся пакетами услуг, на 0,2 п. п. до 6,7-6,8% годовых (до 7,52% годовых с учетом капитализации за три года).

В Промсвязьбанке базовые ставки выросли на 0,1-0,75 п. п. до 7,5% годовых. Газпромбанк предложил вклад сроком 1-3 года и рекордной для банка ставкой до 7,45% без учета капитализации (8,31% после капитализации). О повышении ставок сообщили также Росбанк, МКБ, УБРиР и "Ренессанс кредит".

Суть роста ставок после нового года заключается в том, что с концом новогодних праздников сформировались самые высокие инфляционные ожидания за последние несколько кварталов, объясняет руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. Это не просто народный тренд на дальнейшее падение рыночных настроений, но и тренд на стоимость заимствований в российской экономике. И уж раз в Сбербанке потихоньку повышают ставки, то почему остальные представители банковской когорты не должны стремиться привлекать денежные средства населения?

По мнению аналитика, в перспективе года этот тренд, скорее всего, сохранится, даже несмотря на паузу в действиях ФРС США, которая решила, что имеет возможность не повышать стоимость денежных средств в мировой экономике. Рыночная инфляция в экономике - это основной показатель, на который уже не один квартал ориентируется российский ЦБ РФ, а, тем более сейчас, с учётом того факта, что в очередной раз, но уже прямо в январе, она разогналась, и по итогам месяца может составить 5,1%. Это тревожный сигнал, но, по мнению Блинова, это возможно временное событие с такой амплитудой, ведь основной скачок цен на товары и услуги произошел в стране из-за ожидаемого повышения налога на добавленную стоимость.

ЦБ РФ на последнем заседании в очередной раз отметил, что в своей монетарной политике будет отталкиваться от внешних факторов и очень пристально следить за инфляционными ожиданиями и реальной инфляцией в российской экономике, напоминают в МФЦ. Это по сути не даст ему на данный момент возможности понижать ставку рефинансирования, а это значит, что дешёвых денег в российской экономике, в этом году, может и не быть, ведь, вполне возможно, что ЦБ РФ придётся в скором времени идти на очередное повышение ставки рефинансирования, и именно эти ожидания, и толкают вверх ставки по депозитным программам банков в стране.

Но всё очень скоро станет нам немного понятнее, ведь в ближайшую пятницу, 08 февраля, российский ЦБ РФ на своём очередном заседании озвучит решение по ключевой процентной ставке рефинансирования российской инвестиционно-банковской среды и экономики. Большинство экономистов сейчас видят одной из самых приоритетных задач для российского ЦБ РФ, помимо прямого сдерживания инфляции в экономике, сохранить инвестиционную привлекательность российского долгового рынка и стабилизировать таким образом курс национальной валюты, стимулируя инвестиционную привлекательность российских активов.

«Нельзя исключать, что неожиданная для некоторых западных экспертов пауза в цикле ужесточения монетарной политики повышения базовой учётной ставки, взятая ФРС США, явно повлияет на решение ЦБ РФ, который также может оставит ставку рефинансирования на ближайшем своём заседании без изменения, сохранив ее на уровне 7,75%, но уже в середине года мы можем столкнуться с дальнейшем ростом стоимости денег в российской экономике», – говорит Роман Блинов.

«На месте вкладчиков я бы не рассчитывал на заработок на рублевых вкладах, а постарался бы масштабно оценить ситуацию в экономике, прежде чем пользоваться этим сберегательно-инвестиционным инструментом. Наблюдаемая инфляция составляет не менее 10%, так что даже ставка по вкладу в 8% всего лишь замедляет обесценивание средств, но не останавливает его, – указывает, в свою очередь, генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов. – Официальная инфляция в 4-5%, скорее всего, является просто статистическим феноменом. Во-вторых, вспомните, как еще совсем недавно правительство говорило о «дедолларизации» экономике, ходили слухи о принудительной конвертации валютных вкладов, как эта фраза «в крайнем случае, вернем рублями» всколыхнула весь рынок вкладов? Это все почему-то очень быстро забылось, хотя отток в августе 2018 был серьезным: минус $1.5 млрд со всех долларовых вкладов, из них около $1.2 млрд из ключевого госбанка».

По мнению эксперта, банковские маркетологи хорошо понимают, что реальные доходы населения падают пятый год подряд, а у средней российской семьи не так много свободных денег, в среднем это около 23 тыс. рублей, если они вообще есть, сбережения. Поэтому с помощью дополнительных условий предложений по вкладам будут стараться удержать ту ликвидность, которая придет по повышенным ставкам, например, штрафуя за досрочное закрытие или не выплачивая проценты в случае досрочного закрытия вклада. Нужно понять логику банков: им нужна дополнительная ликвидность на рынке, где этой ликвидности становится все меньше. И действительно высоких банковских ставок, выше 10% годовых, следует избегать, потому что есть риск столкнуться с финансовой организацией, которая называется «пылесос» — она собирает ликвидность с рынка по любой цене, предполагая свое скорое банкротство.