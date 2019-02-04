Эстония требует от России компенсацию за «советскую оккупацию»

В Эстонии вновь заговорили о компенсации, которую должна выплатить Таллинну Россия, за «советскую оккупацию». В частности министр юстиции страны Урмас Рейнсалу рассказал «о нарушении Тартуского мира от 1920 года».

«СССР нарушил договор о независимости Эстонии, а Россия несет за это ответственность», - уверен чиновник.

Он требует от России, как правопреемника СССР возмещения ущерба прибалтийской стране в соответствии с международным правом.

«Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир, и Россия, выступающая в качестве его правопреемника, должна это признать, и, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ущерб», — заявил министр, которого цитирует Eesti Paevaleht.

Напомним, в сентябре 1939 года председатель Совнаркома и нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов и министр иностранных дел Эстонской республики Карл Сельтер подписали в Москве «Пакт о взаимопомощи между СССР и Эстонской Республикой».

В 1940 году в Эстонии прошли выборы в парламент. На первой же его сессии 21 июля 1940 года было принято решение об установлении в стране советской власти и образовании Эстонской Советской Социалистической Республики.

Территории Эстонии и других стран Балтии вошли в состав Советского Союза в 1940 году, но США не признали их частью СССР.