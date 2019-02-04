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Москва, 04.02.2019

Франция подбирается к российскому газу

«Expert Online» 2019

Как рассказал в интервью Le Figaro глава французского концерна в России, генеральный директор компании «Тоталь Разведка Разработка Россия» Арно Ле Фолль, Total намерена запустить новые проекты совместно с российскими партнерами, основываясь на опыте «Ямал СПГ». Он также сообщил, что компанию привлекают «колоссальные запасы русского Севера».

«Для Total, являющегося по своим масштабам вторым в мире оператором в сфере сжиженного природного газа, проект „Ямал СПГ“ становится первым этапом. Газовые ресурсы российского Севера колоссальны, и мы теперь намерены воспользоваться всем накопленном нами опытом с тем, чтобы запустить новые проекты аналогичного типа», — рассказал Ле Фолля изданию Ямала.

Глава концерна сообщил, что, в частности, идет о новом перспективном месторождении на Гыданском полуострове, - проекте «Арктик СПГ-2», добыча на котором намечена на 2023 год.

Как пишет «Свободная пресса», в данной ситуации Total не обращает внимания на возможные санкции США, которые могут быть введены против российских СПГ-проектов.  

«Пока что коммерческие интересы для западных компаний перевешивают угрозу американских санкций, нужно сказать, вполне реальную», - пишет автор материала.

Он уверен, что после введения санкционных мер против нефтяной отрасли и ограничение на финансирование и работу по новым российским газопроводным проектам, опасения, что следующими могут стать проекты по сжижению газа, только усилились.

Как известно, компания «Новатэк» попала в санкционный список США еще в 2014 году, но риски и потенциальная прибыль не останавливают западных партнеров. Так, компания заключила  контракт с итальянской Nuovo Pignone стоимостью около € 500 млн. на ключевые работы и оборудование для своего второго проекта по сжижению газа «Арктик СПГ».

Saipem в консорциуме с турецкой Renaissance получил контракт в € 2,2 млрд. на строительство гравитационных оснований для платформ, на которых будут размещены линии сжижения, достался. Отмечается, что на эту позицию претендовала немецкая Siemens, несмотря на скандал с поставкой оборудования в Крым, после которого концерн приостановил поставки российским госкомпаниям.

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