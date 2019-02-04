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Москва, 05.02.2019

Германия чудом избежала технической рецессии

«Expert Online» 2019
  • производство автомобилей "Мерседес-Бенц" А-класса на заводе в городе Раштатт
DPA/TASS

производство автомобилей "Мерседес-Бенц" А-класса на заводе в городе Раштатт

Замедление развития экономики еврозоны, начавшееся в первые месяцы 2018 года после очень удачного предыдущего года, приняло к концу года тревожные формы. Экономика Италии, например, два квартала кряду показывала негативный рост; а французскую экономику отправили в рецессию «желтые жилеты». Однако наибольшую тревогу у экономистов вызывала первая экономика Европы – немецкая. Локомотив не только еврозоновской но и всей европейской экономики в последнем квартале прошлого года, можно сказать, чудом, всего лишь благодаря десятой доле процента, ухитрился избежать технической рецессии. 

Подобное поведение для главной европейской экономики очень необычно, потому что обычно у нее иммунитет к шокам в сфере доверия и кредитов, которые постоянно преследуют другие экономики еврозоны. 

Однако в последние несколько месяцев замедление темпов развития немецкой экономики было значительно сильнее, чем ожидалось с учетом поведения остальной европейской экономики. В ЕЦБ уверены, что главные проблемы, лихорадившие экономику ФРГ с лета 2018 года, следует искать за ее границами. Это, конечно, ужесточение финансовой политики в масштабах всей планеты вслед за повышением ставок в США. Сейчас, правда, за океаном наблюдается обратная картина. К этому следует добавить и ухудшение международной торговли, вызванное проблемами китайской экономики, и конечно же, последствия американо-китайской торговой войны. 

Экономисты ЕЦБ вполне справедливо обвиняют в бедах первой европейской экономики внешние факторы. Внутренний спрос в еврозоне по-прежнему не вызывает особых опасений и тревог. Неплохая ситуация и на рынке труда и, как следствие этого, рост реальных доходов населения и высокие потребительские расходы. Все в относительном, конечно же, порядке и с кредитами для предприятий и компаний. Замедление темпов роста экономики еврозоны за год практически совпало с прогнозами, а незначительное расхождение можно списать на проблемы в Китае. 

Однако замедление темпов развития экономики ФРГ значительно выше среднего по еврозоне даже с учетом китайского фактора и того, что, как давно подметили экономисты, немецкая экономика намного чувствительнее, чем экономики других европейских стран, к перепадам китайской экономики. 

Экономисты сейчас пытаются разобраться, почему рост немецкой экономики почти на целый процент ниже того, каким он должен быть по прогнозам экономистов. Очевидно, это результат накапливания шоковых явлений и событий в ряде важных сфер экономики. Они никак не связаны с макроэкономическими фундаментальными показателями и недолговечны, т.е. должны довольно скоро автоматически развернуться на 180 градусов. 

Самыми сильными внешними шоковыми явлениями в прошлом году известный экономист Грег Фузеси из JP Morgan считает резкое снижение производства автомобилей в третьем квартале 2018 года из-за медленного введения проверок систем очистки выхлопов и того, что немецкий автопром никак не придет в себя после громких скандалов, связанными с немецкими автогигантами; резкий спад в работе химического сектора в четвертом квартале вследствие дефицита воды в Рейне после засушливого лета, а также ограничения подачи воды на заводы и фабрики. Ситуация с водой, кстати, уже начала восстанавливаться в декабре прошлого года.

Вместе взятые эти три фактора, очевидно, и снизили темпы роста немецкой экономики во второй половине 2018 года в пересчете на год на 1,4%. Поскольку причины эти носят временный характер, то темпы развития должны повыситься. Экономисты ожидают отскока экономики ФРГ между первым и вторым кварталами текущего года. По прогнозам, темпы роста вырастут за этот период на 1,2%, т.е. в первой половине этого года рост экономики Германии в пересчете на год составит 2-2,5%.

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