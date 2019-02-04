Грамотные советы по выбору подержанного автомобиля

Приобретение авто – хлопотное дело. А когда машина приобретается на вторичном рынке, то возникают дополнительные сложности.

Чтобы эффективно решить все возможные проблемы при просмотре объявлений, к примеру на сайте https://1i6.ru/, нужно следовать ряду рекомендаций, приведенных ниже. Необходимо грамотно составить поисковый запрос в интернете. Для этого надо заранее сформулировать свои пожелания к покупаемому автомобилю и определиться с количеством денег, которые могут быть израсходованы на эти цели. Следует иметь в виду, что любой подержанный автомобиль, даже находящийся в прекрасном состоянии, после приобретения потребует дополнительных расходов. По этой причине лучше оставить 10% от имеющейся денежной суммы на всякий случай.

От наиболее дорогостоящих и дешевых вариантов надо отказаться. Чаще всего устанавливаемая продавцами цена отражает не реальную стоимость авто, а их финансовые запросы. Так что лучше определить среднюю стоимость среди всех имеющихся предложений и обращать внимание на объявления с ценами, близкими к ней.

Важно убедиться в соответствии пробега авто году его выпуска. Многие продавцы машин искусственно снижают пробег, чтобы увеличить их привлекательность для покупателей. Величина пробега определяется размером населенного пункта, в котором регулярно использовался автомобиль. В мегаполисах средний пробег составляет не менее 20 тыс. км в год. То есть пятилетнее авто с пробегом меньше 100 тыс. км должно вызывать подозрения.

Необходимо внимательно изучать фотоснимки авто. Таким способом можно очень многое узнать о предлагаемой машине. На объявления без фотоснимков не стоит обращать внимание. Так же следует поступать с нечеткими фотоснимками. На фото можно увидеть повреждения кузова, очаги ржавчины, величину зазоров и др. К примеру, заметная разница между цветом двери и основным цветом авто говорит о том, что дверь перекрашена. А это может быть признаком восстановления машины после аварии. Определенные выводы можно сделать и по времени года. Если авто продается зимой, а в объявлении содержатся фотоснимки, сделанные летом, то следует насторожиться.

• Необходимо внимательно изучать описание авто, содержащееся в объявлении. Продавец, желающий побыстрее найти покупателя на свою машину, постарается предоставить максимум сведений таким образом, чтобы вызвать у того желание назначить встречу для подготовки к сделке купли-продажи. Описание авто должно быть предельно конкретным.