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Москва, 04.02.2019

Италия заблокировала заявление ЕС о признании Гуаидо

«Expert Online» 2019

Италия на неформальной встрече глав МИДов стран Евросоюза заблокировала заявление ЕС о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на диписточник в Брюсселе.

Заявление о признании Гуайдо временным правителем должна была сделать глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Согласно информации, которой я располагаю, Италия на неформальной встрече глав МИДов стран-членов ЕС 31 января — 1 февраля в Бухаресте наложила вето на заявление от имени ЕС, которое должна была сделать глава европейской дипломатии Федерика Могерини и в котором говорилось, что ЕС признает Гуайдо, если не будут организованы новые президентские выборы»,— рассказал источник агентства.

Он уточняет, что ЕС анонсировал также неформальную встречу с Уругваем по вопросам Венесуэлы. Источник уверен, что позиция Италии только подтверждает отсутствие единой позиции в Евросоюзе по «вопросам внешней политики».

Как сообщает «Коммерсантъ», Германия, Франция, Испания, Великобритания 26 января заявили о намерении признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы, если в течение восьми дней в стране не будут объявлены новые выборы. Николас Мадуро, ранее действующий президент Венесуэлы, в свою очередь, отверг ультиматум стран Европы о проведении президентских выборов, подтвердив ранее озвученную позицию.

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