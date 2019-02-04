Курс доллара: для рубля это может «перерасти в нечто пугающее»

Большинство участников рынка уверены, что российская валюта вступает в непростой период: завершение налогового периода и покупки валюты Центробанком, с одной стороны, а также обострение «санкционной риторики» и падение цен на нефть негативно отразятся на курсе рубля. И хотя в течение января 2019 года «россиянин» смог укрепиться по отношению к доллару на 6%, февраль для него будет не столь успешным.

Более того, полагает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко, отсутствие свежего позитива на фоне негативных данных из Китая будут подталкивать курс в сторону уровня в 66 рублей за доллар в ближайшее время. Данное мнение эксперт высказал в интервью «Российской газете».

Так, по словам аналитика, ожидать скорого падения российской валюты преждевременно: сезонно высокий профицит текущего счета в совокупности с более мягким подходом ФРС будут обеспечивать поддержку курсу до весны, даже в условиях операций ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. При этом поводом для возобновления роста курса рубля может стать улучшение настроения на нефтяном рынке и дальнейшая просадка доллара.

В этой ситуации, уверен Мащенко, вероятность повторения истории 2016 года, когда биржевой курс рубля в конце января рухнул к отметкам в 85 за доллар и 95 за евро, крайне мала и не превышает 1%. Данный сценарий имеет шанс реализоваться лишь в случае возникновения полномасштабного мирового кризиса, который ударит по спросу на сырье, сведя на нет все старания ОПЕК+ по балансировке рынка и обрушив цены к уровню 2016 года – 30 долларов за баррель, а также вызовет волну бегства инвесторов из рисковых активов.

Действительно, соглашается старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, конъюнктура для рубля сейчас вполне положительна, временами заметен всплеск интереса к рублю в формате carry trade. Однако есть моменты, которые рынок еще не учел в котировках рубля, а это опасно. Так, во внешнем фоне присутствует угроза разрастания рисков военного противостояния между Россией и США.

Речь идет о приостановке Штатами договора ДРСМД, объясняет эксперт. Пока обе стороны процесса оперируют больше политическими аргументами, чем практическими, но вопрос вполне может перерасти в нечто пугающее для рынков капитала. На таком фоне нельзя исключать некоторого сокращения глобальными инвесторами интереса к ОФЗ, что тут же скажется на устойчивости рубля. Впрочем, этот риск рынок может учитывать постепенно, поэтому прямо сейчас никакого влияния на котировки и не заметно. Краткосрочный коридор колебаний в паре доллар/рубль, прогнозируют а «Альпари», - 65-66,00.

И все же на ближайший месяц перспективы для рубля достаточно спокойны, полагает, в свою очередь, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Главные угрозы для него, традиционно приводящие к падению, пока отступают на второй план, уверен он. Это уже упомянутое в качестве риска снижение нефтяных цен, общее обострение рисков на финансовых рынках с падением фондовых индексов, рост процентных ставок прежде всего со стороны ФРС, санкционная тематика с уходом нерезидентов из российских активов и пр. Данные факторы не будут остры в ближайшие недели.

Так, отмечает эксперт, нефтяные цены будут ощущать первые результаты сокращения добычи по соглашению ОПЕК+ в 2019 г. Котировки марки Brent будут стремиться к $65, тем более в преддверии весны и более высокого спроса на нефть перед автомобильным сезоном. Новые санкции против России Конгресс США до марта вряд ли будет рассматривать. Более мягкая риторика ФРС в конце января предполагает некоторое успокоение рынков, ранее обеспокоенных перспективами повышения ставок и рисками удорожания денег, снижения инвестиций и мирового спроса на сырьё и товары.

Доходность американских 10-летних облигаций уменьшилась с предновогодних 3% до 2,7% в феврале, что говорит и о меньших ставках в мире, и о сокращении антирисковых настроений на рынках. В свою очередь, «индекс страха» VIX упал с очень высокого, панического уровня в 36 п. в конце декабря до 16 п. Всё это поддерживает рубль, констатирует аналитик. Однако не означает его потенциального значимого укрепления в ближайшем месяце.