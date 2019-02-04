Македония начинает процесс вступления в НАТО

Эпопея с переименованием Македонии и вступлением этой балканской страны в Северо-Атлантический альянс вышла на финишную прямую и приближается к благополучному для Запада результату. Македония, которая отныне называется Северная Македония, подписывает в среду 6 февраля протокол о вступлении в НАТО.

«6 февраля мы впишем новую страницу в историю: НАТО подпишет протокол о присоединении с республикой Северная Македония»,- сообщил, как сейчас принято с легкой руки Дональда Трампа, на своей странице в Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Смена названия после многолетних споров с Грецией, северный регион которой тоже носит название «Македония», автоматически сняла главное препятствие в виде вето Афин на пути вступления Македонии в НАТО. Греческий парламент ратифицировал соглашение о смене названия Македонией 25 января вскоре после его утверждения македонским парламентом. Кстати, теперь Северной Македонии открыта дорога и в Европейский Союз. Премьер-министр Македонии Зоран Заев уже подчеркнул, что теперь ничто не должно мешать ускоренным переговорам о вступлении в ЕС.

«Мы рассчитываем к июню предоставить Совету Европы убедительные аргументы для назначения даты начала переговоров»,- уверенно заявил глава македонского правительства в интервью Radio Free Europe.

На церемонию подписания соглашения с представителями 29 членов НАТО в штаб-квартиру Альянса в Брюссель в среду прилетит министр иностранных дел Македонии Никола Димитров. После подписания протокола в 11 часов утра главным македонским дипломатом на нем поставят подписи представители всех стран, входящих в НАТО.

Следующий этап – ратификация соглашения о присоединении к Альянсу Македонии парламентами всех его членов может занять, по словам Столтенберга, некоторое время. Для ратификации протокола о присоединении Черногории, подписанного в 2017 году, понадобился почти год.

«После утверждения протокола,- разъяснил корреспонденту AFP представитель НАТО,- эта страна станет полноправным членом организации».

После ратификации и формального принятия в Альянс Македонии отведут пять лет на выполнение множества технических процедур, включая изменение в номерах машин и выпуск новых паспортов. Впрочем, ратификация и все эти технические мероприятия являются чистой формальностью. Сразу после подписания протокола всеми членами НАТО в среду Македония станет фактическим членом Северо-Атлантической организации и будет принимать участие в ее деятельности. В Скопье, кстати, надеются, что греческие парламентарии первыми ратифицируют протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО.

Соглашение о смене названия Македонией, подписанное лидерами Македонии и Греции в деревне на берегу пограничного озера, было встречено бурными протестами в обеих странах. Причем, греческие националисты обвинили премьера Алексиса Ципраса так же, как македонские – Заева, в том, что они пошли на слишком большие уступки соседу. Несмотря на демонстрации протестов, особенно сильные в Македонии, референдум в которой о смене названия в прошлом году, напомним, должен был быть признан недействительным из-за низкой явки, правительства обеих стран продавили нужное им решение о ратификации соглашения в парламентах.

После вступления в НАТО Македонии у России на Балканах останется последний союзник – Сербия. Январский визит в Белград российского президента Владимира Путина закончился подписанием множества экономических соглашений и заверениями в дружбе и в том, что сербы никогда не пойдут против братьев русских, но цена таким обещаниям, не исключено, сделанным искренне, все же хорошо известна. После вступления Сербии в Евросоюз ей едва ли долго удастся сопротивляться давлению Брюсселя и не присоединиться и к НАТО.