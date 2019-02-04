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Москва, 04.02.2019

В Киеве рассказали, к чему привел обман Запада

«Expert Online» 2019

Как заявил бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко в интервью телеканалу «112 Украина», Запад обманул Украину, в результате чего страна осталась одна со своими проблемами.

Политик также выразил сожаление, что Киев не стал интегрироваться в Евразийский экономический союз.

«Нас обманули. Под политическим треском мы идем в Европу, мы идем в НАТО. Мы остались одни сами с собой и со своими проблемами. Мы не пошли в ЕАЭС на восток», - сказал политик.

Он также добавил, что Киев будут использовать в качестве «раздражителя для Востока» и подчеркнул, что Украину не пускают в Евросоюз и НАТО.

«И нас не пускают в ЕС и в НАТО - это же все болтовня, что мы там будем скоро», - сказал экс-чиновник.

Напомним, после Майдана в 2014 году украинская экономика находится в упадке. Киев предпринимает попытки экономических реформ, берет кредиты у МВФ – это отражается на жизни граждан. В стране растут тарифы ЖКХ, однако зарплаты и социальные выплаты остаются на низком уровне.

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