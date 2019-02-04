Названы самые коррупционные города России

Екатеринбург, Челябинск и Пермь вошли в список самых коррупционных городов России. Рейтинг составило маркетинговое агентство Zoom Market.

Сообщается, что опрос проводился в 30 городах России методом личных интервью. Общая выборка составила 3600 респондентов в возрасте от 23 до 67 лет. У респондентов спрашивали, как часто им приходилось давать взятку чиновникам, и когда это было в последний раз.

«Самыми коррупционными российскими городами оказались Махачкала, Нальчик и Владивосток. В топ-30 вошел также Екатеринбург, занявший 11 место, Челябинск (16-е место), Пермь (26-е место)», —сообщают авторы рейтинга.

Уточняется, что столицы Урала по степени коррумпированности чиновников обогнали Москву, которая заняла лишь 27-е место в рейтингше.

Опрос проводился в январе 2019 года в 30 городах России. Исследователи лично побеседовали с 3600 респондентами в возрасте от 23 до 67 лет.