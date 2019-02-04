Курс доллара: рубль ждет важное решение

Курс доллара снизился к рублю до трехмесячных минимумов на прошлой неделе на фоне итогов заседания ФРС США. Установленный Банком России официальный курс доллара на 4 февраля 2019 года составляет 65,66 рубля, курс евро на сегодня равен 75,14 рубля. Курс доллара к закрытию пятницы составил 65,50 рубля, курс евро - 75,08.

Американский регулятор в среду вернул инвесторам аппетит к рискам, обозначив смягчение своей политики и вероятную приостановку повышения ставок, что привело к снижению курса доллара по всем направлениям, в том числе, к рублю.

Впрочем, в пятницу вышли сильные данные по рынку труда США, что заставило инвесторов засомневаться, что ФРС будет слишком мягкой в своей политике.

На этой неделе рубль будет торговаться в узком диапазоне на фоне нефтяных котировок выше 60 долларов. В пятницу Банк России проведет заседание совета директоров, которое может повлиять на выбор дальнейшей динамики российской валютой.

Аналитики считают, что у российского регулятора будет непростой выбор. Из-за разгона инфляции в стране самое время повысить ключевую ставку и зафиксировать ее на уровне 8% годовых, прогнозирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Сдерживающим сигналом для российского ЦБ могут стать осторожные действия других регуляторов, в том числе ФРС, и ставка может остаться без изменений. Первый сценарий может привести некоторому снижению курса доллара - до 65 рубля, второй предполагает, что торговля парой будет осуществляться в диапазоне 65,20-67,00 рубля, прогнозирует Бодрова.