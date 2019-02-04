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Москва, 04.02.2019

В СМИ появились изображения уникального гиперзвукового оружия России

«Expert Online» 2019
  • В СМИ появились изображения уникального гиперзвукового оружия России
РИА новости

В распоряжении агентсва РИА Новости появилось изображение модели первого в России многоразового летательного аппарата, который предназначен для полетов в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях.

 «На фото представлен беспилотник самолетного типа с одним двигателем, который является прототипом перспективного многоразового летательного аппарата. На втором изображении показана схема выведения данного аппарата на орбиту и его возвращения на землю при помощи парашютов», — сообщает РИА Новости.

Как сообщал ранее агентству гендиректор компании «ИСОН» Юрий Бахвалов, при производстве летательного аппарата планируется использовать комплектующие исключительно российского производства. Также уточняется, что  снабдить космический дрон двигателем 14Д30 от разгонного блока «Бриз-М».

Предполагается, что аппарат сможет летать на высотах до 160 километров при скоростях 7 махов или выводить космические аппараты на орбиту высотой до 500 километров. Каждый такой гиперзвуковой аппарат рассчитан на не менее чем 50 полетов.

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