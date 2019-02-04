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Москва, 04.02.2019

Росстат сообщил о рекордном за шесть лет росте ВВП

«Expert Online» 2019

Росстат оценил рост ВВП РФ по итогам 2018 года в 2,3%, что выше прогнозов Минэкономразвития и ЦБ, сообщает ПРАЙМ.

Как следует из материалов на сайте Росстата, рост ВВП в прошедшем году был рекордным с 2012 года, когда экономика выросла на 3,7% в годовом выражении. В последующие годы экономика росла на 1,8% и 0,7% в 2013 и 2014 годах. По итогам 2015 года было зафиксировано падение в 2,5%. В 2016 и 2017 годах рост ВВП составил 0,3% и 1,6% соответственно.

"Объем ВВП России за 2018 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 103 626,6 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2017 года составил 102,3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2018 год по отношению к ценам 2017 года составил 110%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

Минэкономразвития в конце января улучшило оценку роста ВВП РФ по итогам 2018 года с 1,8% до 2%, во многом благодаря подъему в строительной отрасли. Банк России в свою очередь сообщал, что темп прироста ВВП по итогам прошлого года был вблизи верхней границы прогнозного интервала в 1,5-2%.

По оценке Росстата, валовой внутренний продукт в строительстве в 2018 году вырос на 4,7%. Большие темпы роста наблюдались только по финансовой и страховой деятельности (6,3%) и деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (6,1%).

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