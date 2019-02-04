Защитные перчатки – идеальное решение для организации рабочих процессов

Что собой представляют защитные перчатки, в каких сферах используются изделия. Разновидности, материалы, особенности и характеристики.

В процессе выполнения различных производственных задач не исключается получение травм различного характера. Для защиты кистей рук используются перчатки, значительно снижающие уровень механических нагрузок или воздействие агрессивных веществ. СИЗ для верхних конечностей человеческого тела должны быть устойчивыми к разрывам, порезам, проколам или истираниям.

В защитных перчатках есть отделение для каждого пальца. Их пошив осуществляется из различных материалов: кожи и ее синтетических аналогов, прочной ткани, прорезиненных материалов. По технологии производства бывают швейные и трикотажные СИЗ для рук.

Основные свойства и уровни защиты рабочих перчаток

Производством перчаток, которые используются при выполнении производственных процессов, сегодня занимаются различные компании. Сочетание доступной цены и превосходного качества пошива – это основная характеристика продукции UVEX. Изделия этой компании полностью соответствуют установленным требованиям, которые предъявляются к защитным аксессуарам. Каждая партия перчаток обязательно проходит специальные испытания, позволяющие установить уровень стойкости к истиранию, а также сопротивление проколам и порезам.

Защитные изделия позволяют работать с химическими препаратами без риска получить повреждение кожных покровов. Они исключают особые риски, связанные с напряжением или выполнением производственных задач в условиях с повышенной температурой. При выборе перчаток учитывается характер работы человека. Это могут быть максимально точные действия, общепроизводственные действия или тяжелые задания.

Преимущества защитных перчаток от компании UVEX

Фирменная продукция UVEX, представленная в форме ЗИС, имеет много положительных характеристик:

удобная форма;

максимальная функциональность;

безопасность для кожных покровов;

доступная цена;

привлекательный дизайн.

Все защитные перчатки, которые предлагает фирма UVEX, проходят предварительное дерматологическое исследование. Это исключает появление раздражений кожи или возникновение инфекционных заболеваний, связанных с мягкими тканями. В материале, который используется для пошива СИЗ, нет компонентов, вызывающих аллергические реакции. В процессе изготовления защитных аксессуаров применяются специальные запатентованные технологии. Они позволяют выпускать максимально комфортную продукцию, позволяющую экономить финансовые расходы.



Готовые изделия, созданные из экологически чистого бамбукового волокна, обладают охлаждающим эффектом. Перчатки, в составе которых есть полиамидные и стальные элементы, гарантируют надежную защиту от порезов до уровня D.

Технология UVEX Xtra Grip позволяет использовать защитные перчатки при работе с маслами и агрессивными химическими жидкостями. Многослойный материал отличается хорошим уровнем гибкости. Человек, который используется такие СИЗ для рук, имеет приятные тактильные ощущения. Производители перчаток гарантируют длительность их эксплуатации, независимо от времени года и условий работы.

Сферы использования защитных перчаток

Защитные перчатки – это обязательный аксессуар, который используется в процессе выполнения различных производственных процессов. Прочные изделия от компании UVEX обеспечивают защитную функцию при осуществлении газосварочных работ, при воздействии нестабильной температуры, при выполнении задач, связанных с химическими веществами, при работе в непосредственной близости с открытыми источниками огня.

Перчатки известной немецкой фирмы входят в комплект форменной одежды работников сельского хозяйства, строительных предприятий, металлургических заводов, производственных структур, принадлежащих к нефтегазодобывной промышленности. В ассортименте компании есть много линеек продукции, предназначенной для эксплуатации в различных условиях. Есть ультралегкие и плотные модели, с шероховатой и гладкой поверхностью, с различными расцветками. Потребители имеют возможность выбирать изделия, позволяющие работать с сенсорными мониторами. Все виды перчаток гарантируют комфортный захват предметов и сохранение необходимого уровня гибкости.

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