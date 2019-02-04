Советы архитектора по выбору проекта дома для строительства

Возведение любого здания должно начинаться с разработки проекта. Его отсутствие приведет к дополнительным потерям времени, денег. Многие люди стараются сэкономить на этом этапе, самостоятельно разрабатывая проектную документацию. Когда вы болеете, то обращаетесь за помощью к врачу. Обучение детей доверяете профессиональным педагогам. При планировании не стоит отказываться от услуг архитектора. Информацией о том, как правильно выбрать дизайн-проекта дома, делится главный архитектор компании «Добрый дом» Евгений Смирнов.

Выбор площади дома

От этажности, достаточного количества свободного места зависит комфорт жильцов. Чем больше размер строения, тем выше его итоговая стоимость. При поиске «золотой середины» нужно учитывать:

комфортный метраж. Для одного человека достаточно площади в размере 30 м2. Если планируется строительство коттеджа для семьи из пяти человек, то оптимально станет площадь 150 м2. В таком доме будут уютно чувствовать себя все жильцы. При увеличении размера комнат повышается вероятность, что они будут пустовать. Но на их отопление придется тратить деньги, на уборку – время. Сокращение площади снизит уровень комфорта;

размеры участка нужно сопоставлять с габаритами строения. При компактной территории коттедж займет основную площадь, поэтому не останется места для строительства бани, беседки, организации зоны отдыха, декоративного водоема. Летом стильно оформленный участок не менее важен, чем уютные комнаты. Здесь можно отдыхать на свежем воздухе, выращивать овощи, фрукты, посадить красивые цветы, деревья. Рекомендуется оставлять свободными хотя бы 4-5 соток;

количество этажей. Более экономичными в строительстве и эксплуатации считаются здания, форма которых ближе к кубической. Дома, общая площадь которых не больше 100 м2, лучше строить в один этаж. Этот вариант удобен, если в семье есть пожилые люди или маленькие дети. Если нужно возвести просторный коттедж на небольшом участке, то остановиться нужно на 2 этажах. На более высоких этажах лучше располагать комнаты, которые используются меньше всего.

Выбор планировки

При разработке проекта учитываются пожелания заказчика относительно размера отдельных помещений, их расположения. Состав, габариты комнат можно определить по стандартным требованиям к жилым домам:

деление общего пространства на дневную, ночную зону. К первой относится прихожая, гостиная, кухня, санузел, ко второй – спальни, ванная комната. Первую группу помещений лучше разместить ближе ко входу. Детские, спальни для родителей, гостевые стоит расположить дальше от шума. Оптимальный вариант – второй этаж. Это позволит полноценно отдыхать, восстанавливать силы, заниматься любимыми хобби в тишине;

площадь дневной зоны зависит от количества проживающих. Для семьи из трех человек достаточно площади в 40 м2. Расширить пространство можно, объединив гостиную с кухней или прихожей. Общий размер площади для ночного отдыха зависит от общего количества спален. Минимальная площадь 10 м2. Для дополнительного комфорта у каждого человека должна быть отдельная комната;

в доме, где живет более трех человек, должно быть минимум два санузла, одна ванная комната;

для уютного отдыха на свежем воздухе предусмотрено строительство террасы. Оптимальный размер – 10-15 м2;

коммуникационные, хозяйственные помещения. На них стоит отвести 10-20 м2. Это кладовые, гардеробные, лестницы, холлы.

Выбор строительных материалов

На основании проекта составляется смета. Она позволяет спланировать расходы, рассчитать сроки сдачи готового объекта. Итоговая стоимость во многом зависит от характеристики сырья. Один из основных параметров – материал, конструкция наружных стен. Чаще всего для возведения жилых построек используются:

традиционный кирпич. Кирпичные дома при соблюдении всех требований технологии простоят 100-150 лет. Этот материал подходит для регионов с различными климатическими особенностями, так как он выдерживает низкие температуры, ураганы, проливные дожди;

керамоблок. Экологически чистое, безопасное сырье. Из него можно возводить дома быстро и дешево. Подходит для многоэтажных строений. Благодаря пористой структуре он хорошо удерживает тепло, защищает от уличного шума. В отопительный сезон владельцы отметят существенную экономию денег на оплату коммунальных услуг;

газобетонные блоки. Они исключают резкие колебания температуры, влажность воздуха в жилых помещениях. Отличаются неограниченным сроком службы;

силикатный кирпич. Он не пропускает влагу, отличается устойчивостью к низким температурам.

Строительство дома без проектной документации – большой риск. Пройдясь по всем перечисленным выше моментам, вы получите полное понимание того, какой проект вам подходит больше всего. С его помощью вы сможете возвести жилье, в котором будете чувствовать себя максимально комфортно при любой погоде.