Цены на нефть изменяются разнонаправленно после бурного роста

Цены на нефть демонстрируют смешанную динамику в понедельник утром, 4 февраля, сообщает Прайм. Как свидетельствуют данные торгов, волатильность рынок демонстрирует после роста в пятницу более чем на 3% на фоне статистики из США.

Сообщается, что по состоянию на 7.46 по московскому времени стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,11%, составив 62,82 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,02% — до 55,25 доллара за баррель.

Аналитики уточняют, что на рынок нефти оказывает влияние сокращение нефтяных буровых установок на 15 — до 847 штук. Это ослабило опасения за рост добычи сырья в США, передает американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes.

В то же время рынок продолжает с оптимизмом реагировать на новости вокруг торговых переговоров США и Китая, в ходе которых отмечается прогресс. Как сообщает агентство Рейтер, по мнению мнение аналитиков банка ANZ, хотя США и Китаю еще предстоит достичь соглашения, поддержку рынкам оказали сообщения о существенном прогрессе в переговорах