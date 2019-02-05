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Москва, 05.02.2019

Акции «Роснефти» растут на фоне блестящей отчетности

«Expert Online» 2019
  • Акции «Роснефти» растут на фоне блестящей отчетности

«Роснефть» в который раз преподнесла рынку блестящую финансовую отчетность, показавшую рост финансовых показателей за 2018 год, которые оказались выше прогнозов аналитиков инвестиционных банков.

С нашей точки зрения, стоит обратить внимание, прежде всего, на два момента: рекордные значения свободного денежного потока (примерно 18 млрд долл. по итогам года), позволяющие выплачивать дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО, а также стабильно снижать долговую нагрузку. Объем долговой нагрузки в 2018 году был уменьшен на 14 млрд. долл. (1 трлн руб.), что в два раза выше цели, озвученной в программе мероприятий по повышению акционерной стоимости, принятой в мае 2018 года и предполагавшей снижение совокупной долговой нагрузки и торговых обязательств не менее чем на 500 млрд руб. В основе успеха Роснефти – не только и не столько благоприятная ценовая коньюктура, а безусловно операционная и финансовая эффективность, а также высокое качество и технологичность инвестиций, позволяющих поддерживать рекордную добычу даже на зрелых месторождениях (Юганскнефтегаз).

Роснефти удается поддерживать взвешенное соотношение капитальных вложений и дивидендов и обеспечивать растущие показатели даже несмотря на неблагоприятные внешние условия – увеличение налоговой нагрузки, введение регулирования цен на нефтепродукты и ограничения на добычу согласно сделки ОПЕК+.

EBITDA за 12 месяцев 2018 года увеличилась в 1,5 раза в рублевом выражении – до 2081 млрд. руб. Отметим, что Роснефть представила отчетность первой среди российских публичных компаний, что свидетельствует о высоком качестве бизнес-процессов в управленческой отчетности компании. Инвесторы и трейдеры отреагировали на публикацию финансовой отчетности Роснефти крайне позитивно. В результате акции компании выросли примерно на четыре процента.

Высокие показатели свободного денежного потока не только закладывают основы для дальнейшего роста дивидендных выплат, но и выгодно отличают «Роснефть», например от «Газпрома». Инвестиционная программа Роснефти, в частности, нацелена на поддержание добычи на базовых месторождениях, запуск новых газовых проектов (Роспан), добычу нефти в Восточной Сибири, модернизацию НПЗ. Все это обеспечивает задел на устойчивое долгосрочное развитие на базе органического роста.

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