Британцы направляются в Крым

Британская делегация из 15 человек впервые посетит Крым в апреле этого года для участия в V Ялтинском международном экономическом форуме. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Мы ожидаем прибытия около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов. Ранее в Крым уже приезжали британцы, но по отдельности, не в составе делегации», — рассказал Аксенов «Известиям».

Глава региона подчеркнул, что Крым на сегодня обладает огромным инвестиционным потенциалом, что хорошо видят иностранные предприниматели, желающие наладить торговые связи с регионом.

«У Крыма огромный инвестиционный потенциал. Это понимают иностранные предприниматели, которые хотят наладить торговые связи с регионом», - сказал Аксенов.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум пройдет с 17 по 20 апреля.