Эксперты рассказали, как изменились предпочтения российских туристов за десять лет

Специалисты сервиса UFS.Travel, который занимается онлайн-продажей билетов на поезда дальнего следования и самолёты, а также бронированием отелей, рассказали, как за последние 10 лет изменились предпочтения российских туристов.

В частности, эксперты этого онлай-агентства выяснили, что в 2008 году большинство наших соотечественников предпочитали проводить свой отпуск на пляжах Турции, Египта и Хорватии, передаёт РИА Новости.

При этом Таиланд – один из нынешних фаворит среди российских путешественников – тогда входил в число новых направлений, которое граждане РФ только начали осваивать, вместе с Вьетнамом, Иорданией, Катаром, Оманом и Бахрейном.

В 2018 году в число туристических направлений, которые только начинают набирать популярность у российским путешественников, вошли Гамбия, Абу-Даби (ОАЭ), Ямайка и Мексика.

Любопытно, что, как и 10 лет назад самым популярной страной, которую постели наши туристы вновь стала Турция.

В основном россияне отправляются на отдых при помощи отечественных авиакомпаний. При этом число пассажиров, пользующихся услугами российских перевозчиков за 10 лет увеличилось с 49,8 млн до 116 млн. А вот число туристов, которые путешествуют на поезде, за это же время уменьшилось со 126 млн 110 млн.