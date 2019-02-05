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Москва, 05.02.2019

ФАС может проверить деятельность Booking.com

«Expert Online» 2019

В ближайшее время Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может провести проверку деятельности популярного сервиса бронирования Booking.com.

С соответствующим требованием к главе ведомства обратилась Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», передаёт РИА Новости.

Согласно письму, направленному в ФАС, сервис Booking.com, навязывает невыгодные условия сотрудничества своим партнёрам из-за своего доминирующего положения. В частности, при заключении договора между этим агрегатором и отелем существует требование о паритете цен.

Речь идёт о том, что Booking представляет потенциальному путешественнику гарантию лучшей цены размещения. То есть нигде более невозможно на тех же условиях бронирования найти выбранный отель по цене ниже, чем предлагает сервис.

При этом отелю запрещено на других ресурсах, в том числе на своём официальном сайте предлагать более дешёвое размещение. Нарушение этого требования влечёт для отеля серьёзным понижение в рейтинге ранжирования. Другими словам – отель будет показан при поиске в Booking на самых последних страницах и вероятность его бронирования минимальна. Более того, при постоянном нарушении требования о партите цен сервис в одностороннем порядке расторгает сотрудничество с отелем.

«Получается парадоксальная ситуация - отель не может контролировать цены на свои услуги и изначально вынужден платить огромные комиссии (минимум 15%) посреднику в лице Booking.com. В итоге страдает потребитель, который лишается возможности получат напрямую на сайте отеля минимальную цену», - говорится в письме.

В пресс-службе ФАС уже заявили, что документ поступил в ведомство и будет рассмотрен в установленные законом сроки.

Наша справка

Booking.com – сервис интернет-бронирования отелей. Основан в 1996 году. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме.

На сайт неоднократно подавались жалобы в различных странах. Так, во Франции сервис обвинили в ценовом давлении на отели и нарушении антимонопольного законодательства. Аналогичные обвинения были выдвинуты в США, Швейцарии, Великобритании и ФРГ.

В настоящее базе данных сервиса содержатся почти 2 млн объектов размещений в 227 странах мира. При этом Booking.com доступен в 42 языковых версиях.

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