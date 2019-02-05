Несмотря на сложную ситуацию с договоренностями Украины и России по транзиту газа, данное направление остается более чем востребованным. Так, пишет «Интерфакс» со ссылкой на статистику, опубликованную «Укртрансгазом», транзит природного газа через газотранспортную систему соседней страны в январе 2019 года вырос на 25,7% по сравнению с началом 2018 года и достиг 7 млрд 610,7 млн куб. м.

По подсчетам агентства, транзит газа через Украину в Европу составил 7 млрд 227,7 млн куб. м, в Молдавию — 383 млн куб. м. В то же время 2019-й – последний год, в течение которого транзит из России через Украину официально действует – новых договоренностей пока в этом отношении между странами не достигнуто. Так, 21 января в Брюсселе прошла очередная встреча представителей ЕС, России и Украины по газу. По ее итогам стороны решили отложить переговоры о продолжении транзита российского газа через Украину после 2019 года до мая — после выборов украинского президента.

С учетом того, что ГТС Украины обеспечивает транзит газа всего одного поставщика в лице Газпрома, причиной роста может быть только увеличение прокачиваемых российской компанией объемов топлива, указывает управляющий партнёр экспертной Veta ИльяЖарский. Впрочем, по его мнению, говорить о долгосрочной восходящей динамике пока рано. По итогам января текущего года объемы составили 7,6 млрд кубометров, что больше 6 млрд, прокаченных в январе 2018 года, но меньше, чем за первый месяц 2017, когда транзит оценивался в 8,9 млрд.

В целом, если посмотреть на то, как меняются объемы прокачки в течение последних лет, когда Украина отказалась от закупок российского газа непосредственно у Газпрома, а приобретает его с использованием виртуального реверса у соседей, можно увидеть, что никакой четкой динамики не прослеживается. К примеру, указывает аналитик, в марте прошлого года через ГТС Украины было прокачено 8 млрд кубов российского газа, при том, что таких объемов именно в этом месяце не поставлялось начиная с 2012 года.

Можно, конечно, списать такой рост на погодные условия, но как тогда объяснить тот факт, что и в июле прошлого года объем прокачки составил аналогичные 8 млрд кубов (что тоже является рекордным объемом для этого месяца за 7 лет), задается вопросом эксперт. То есть в целом рост прокачки до 7,6 млрд кубометров в январе текущего года на самом деле не является признаком заключения некоего кулуарного соглашения между Нафтогазом и Газпромом, равно как и между Москвой и Киевом.

Сейчас очевидными являются только два факта, констатирует Илья Жарский. Первый заключается в том, что контракт на транзит газа в страны Восточной Европы будет в любом случае заключен, поскольку альтернативных способов их снабжения голубым топливом просто нет и не появится в перспективе ближайшей пятилетки, да и то только при условии продления Турецкого потока и строительства Nabucco. Второй - в том, что договоренности, вне зависимости от условий, которые будут прописываться в контракте, возможны исключительно по завершении выборов на Украине, поскольку сейчас шансы администрации Порошенко на новый срок выглядят достаточно размыто, а договариваться с "хромой уткой" не имеет большого смысла.

В связи с этим, в том числе, мы находимся на пороге позитивных изменений в отношениях между Россией и Украиной, полагает ведущий аналитик компании «Эксперт плюс» Мария Сальникова. Во-первых, объясняет она, в декабре мы уже получали информацию о том, что Украина снизила цену на транспортировку газа в два раза, что продемонстрировало заинтересованность государства в сотрудничестве несмотря на политический фон между странами.

Во-вторых, впереди президентские выборы, что сулит смену власти. Текущая партия, более вероятно, не сможет успешно пройти выборы. На этом фоне озвучена информация, что продолжатся переговоры по газу между странами в мае, послу выборов. В-третьих, база сравнения по 2018 году низкая. За отчетный период, 2018 год, Украина сократила транзит природного газа через свою ГТС на 7,1% (на 6 млрд 677,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом — до 86 млрд 779,2 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу за год составил 83 млрд 839,4 млн куб. м (-7,6% к 2017-му).