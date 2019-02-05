Курс доллар: на каких уровнях покупка валюты выглядит оправданной

Курс доллара малоподвижен утром вторника в ожидании публикации параметров февральских покупок валюты в рамках бюджетного правила (12.00 мск) и завтрашних аукционов ОФЗ (около 16.00 мск). Курс доллара снижается к 10.36 мск на 6 копеек - до 65,53 рубля, курс евро теряет также 6 копеек - 74,94 рубля.

На рост рубля в этом году рассчитывать все же особенно не стоит, считают аналитики, опрошенные журналом "Эксперт".

«Влияние изменения счета текущих операций на курс в 2019 году будет минимальным — этому будут способствовать как и в целом сопоставимый уровень цен на нефть (как в 2018 году — около 70 долларов за баррель), так и тот факт, что значительная часть дополнительного притока валютной выручки абсорбируется в золотовалютных резервах и слабо влияет на валютный рынок. По этой причине курс, как и в 2018 году, будет во многом зависеть от потоков капитала, — разъясняет член экспертного совета по денежно-кредитной политике Государственной думы Максим Петроневич.

При этом уменьшение объемов плановых выплат по внешнему долгу будет во многом компенсировано ростом спроса на валюту со стороны государства, добавляет он.

«На этом достаточно спокойном фоне динамика курса рубля будет определяться операциями зарубежных инвесторов. В целом политическая конъюнктура весьма переменчива, поэтому волатильность рубля будет сохраняться на повышенном уровне, — отмечает Петроневич.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова ждет курса 67 рублей за доллар на конец 2019 года, сценарий значительного укрепления ей кажется маловероятным, а на уровнях крепче 65 рублей за доллар оправданной выглядит покупка валюты: «Укрепление рубля возможно, только если начнется приток капитала в страну, но на фоне роста мировых ставок это не выглядит вероятным сценарием».