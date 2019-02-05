Мадуро ответил Трампу на угрозу ввести войска в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал заявления американского президента Дональда Трампа о готовности ввести войска в Венесуэлу «сумасшествием».

О возможности военного вмешательства Трамп ранее сообщил в интервью телеканалу CBS. Он в частности заявил, что рассматривает в качестве «одного из вариантов» отправку военных в латиноамериканскую страну.

Мадуро в ответ на это ответил, что «страна готова себя защищать».

«Это сумасшествие, говорить о войне в XXI веке. Это сумасшествие, господин Дональд Трамп, думать, что вы можете послать войска сюда, на эту землю, которая будет себя защищать», - ответил Мадуро, который уверен, что основная причина претензий США - природные богатства, в том числе нефть.

«У нас нет никакого страха перед вашими угрозами, господин Трамп. У Венесуэлы есть право, и она на стороне правды, у вас нет причин угрожать мирному народу использованием военной силы», - продолжил Мадуро.

Напомним, что после самовыдвижения спикера парламента Хуана Гуаидо на пост президента страны в конце января текущего года, в Венесуэле прошли акции протеста. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро.