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Москва, 05.02.2019

Курс доллара: все может быть намного хуже

«Expert Online» 2019
  • Курс доллара: все может быть намного хуже
DPA/TASS

Курс доллара продолжает восстанавливаться после обвала на прошлой неделе. Индекс доллара торгуется во вторник на уровне 95,846 после роста в течение трех сессий подряд. Курс доллара к рублю при этом прибавил 8 копеек к закрытию торгов понедельника - 65,58 рубля, курс евро снизился на 8 копеек - до 75,00 рубля. 

Индекс доллара уже отыграл 0,7% после существенного падения на фоне анонса мягкой политики ФРС на прошлой неделе.

Подпитывает курс доллара вновь возобновившийся рост доходности 10-летних казначейских облигаций (на 9 базисных пунктов за последние две сессии). Однако, по мнению Morgan Stanley, доходность бумаг в перспективе будет падать, что приведет к тому, что снижение курса доллара в 2019 году будет происходить по более жесткому сценарию, пишет Bloomberg.

Доллар достиг максимума, и его ослабление может ускориться по спирали, поскольку иностранные инвесторы выходят из захеджированных американских активов вследствие их низкой доходности, отмечает Morgan Stanley. По словам аналитиков банка, рынки недооценивают потенциал падения курса доллара с учетом сдвигов в показателях экономического роста США и политике ФРС.

Как объясняет Morgan Stanley, устойчивое снижение доллара США, вероятно, подтолкнет все больше международных инвесторов к идее захеджировать свои активы от снижения курса американской валюты. Замедление темпов роста в США и устранение ФРС в тексте коммюнике ссылки на дальнейшее постепенное повышение процентных ставок на прошлой неделе укрепили мнение аналитиков банка, что ослабление доллара будет сильнее, чем подразумевает сложившийся консенсус. По их мнению есть потенциал еще большего движения вниз: все будет зависеть от того, как инвесторы будут справляться с хеджированием.

«Для инвесторов за пределами США стоимость хеджирования инвестиций в американские активы и обратно в местную валюту практически никогда не была высокой», — пишут стратеги Morgan Stanley в аналитической записке. Если доллар начнет ослабевать, то инвесторы должны будут это учесть при рассчете стоимости хеджирования, а, когда они соотнесут низкую доходность со стоимостью валютного хеджирования, может возникнуть соблазн продать доллары, поясняют аналитики.

«Продажа незахеджированных американских активов и возвращение в национальную валюту окажут еще большее давление на доллар», — резюмируют аналитики.

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