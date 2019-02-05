Онколог назвал лучший способ уберечься от рака

Михаэль Бауманн – известный немецкий онколог, возглавляющий научно-исследовательский онкоцентр в местечке Гейдельберг – назвал лучший способ профилактики рака.

По его словам, уберечься от онкологических заболеваний поможет отказ от курения, передаёт РИА Новости.

Как утверждает профессор-онколог, почти 30% всех видов раковых опухолей возникают из-за пристрастия к этой дурной привычке.

Кроме того, Бауманн заявил, что вероятность новообразований в человеческом организме минимальна при правильном питании и активном образе жизни.

«При разумном, сбалансированном, дробном питании и достаточном движении можно успешно противодействовать развитию рака», – резюмировал директор научно-исследовательского онкоцентра.