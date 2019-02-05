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Москва, 05.02.2019

США признали российские танки настоящим «кошмаром» НАТО

«Expert Online» 2019

Эксперт США Петри Мякеля назвал возможность начала третьей мировой войны «кошмаром НАТО», так как российская армия в короткие сроки сокрушит силы североатлантического альянса в Европе.

Эксперт особенно выделяет российскую танковую армию, которая, по его мнению, серьезно превосходит по возможностям танки стран альянса.

Мякеля отмечает большое разнообразие российских танковых соединений, некоторые образцы которых были созданы еще во времена СССР. Все они представляют большую угрозу для противника, уверен эксперт.

Кроме того, Мякеля отмечает, что большинство стран НАТО провели многочисленные сокращения, из-за чего в армиях некоторых из них используются лишь несколько разновидностей танков, а иногда и только одна модель.

Он считает, что из-за отсутствия военного паритета российские силы могут легко разбить войска НАТО.

«Российская тактика заключается в концентрации подавляющей силы на основном направлении, и довольно маленьким танковым армиям Запада будет сложно этому противостоять», - рассказал Мякеля изданию Daily Star. При этом он добавляет, что подобный сценарий развития атаки российских танков станет «ужасом» НАТО, так как армия России куда более мощный огневой потенциал, чем войска альянса в Европе.

Эксперт также отметил, что Запад осознает свою слабость, и выразил надежду, что альянс предпринимает меры по «формированию в регионе более мощных сил».

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