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Москва, 05.02.2019

Россиян могут избавить от «поверочного рабства» со счетчиками

«Expert Online» 2019

Росстандарт намерен внести законопроект, который освободит россиян от самостоятельной проверки работы счетчиков воды, тепла и газа. Об этом рассказал глава ведомства Алексей Абрамов в интервью «Российской газете».

По мнению чиновника, проверка счетчиков должна находиться в компетенции соответствующих служб.

«Вместе с минпромторгом, минстроем и минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как "поверочное рабство" - обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов», - рассказал Абрамов изданию.

Чиновник уточнил, что, если поправки будут приняты жильцам будет необходимо только обеспечить доступ к счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании. Абрамов добавил, что инициатива поможет россиянам сэкономить.

Чиновник рассказал также, что «конкретные механизмы перераспределения функций по поверке счетчиков будут обсуждаться, в том числе с минстроем».

Ранее в СМИ появилась информация о разработке штрафов за неустановку газовых счетчиков. Идею уже раскритиковал представитель думского комитета по энергетике Борис Гладких. Подобные инициативы, по его мнению, сильно ударят по кошелькам и без того беднеющих россиян.

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