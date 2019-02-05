Сельское хозяйство забуксовало

Согласно оценке Федеральной службы статистики (Росстат), в 2018 году самые низкие темпы роста отмечены в секторе «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - индекс выпуска в данном сегменте экономики составил 98%, тогда как в 2017 году показатель находился на уровне 101,4%. Фактически падение составило в сельском хозяйстве 2%.

Особенно заметно данное падение на фоне общей исключительно позитивной ситуации в российской экономике, о которой сообщило ведомство. Так, объем ВВП России за 2018 г., по первой оценке, составил в текущих ценах 103626,6 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2017 г. составил 102,3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2018г. по отношению к ценам 2017г. составил 110,0%. То есть темпы роста ВВП РФ по итогам прошлого года достигла и 2,3% – максимального с 2012 года уровня.

Здесь стоит напомнить об инциденте со статистикой по сельскому хозяйству в 2018 году, когда вскрылись факты завышения данных по итогам 2017 года. Так, изначально Росстат оценивал рост отрасли за 5 лет в 20,7%, но после корректировки данных индикатор был снижен более чем вдвое — до 8,7%. Оценка стоимости валовой продукции сельского хозяйства тоже была снижена с 5654 млрд руб. до 5111,8 млрд руб., то есть примерно на 10,6%. Это, напоминает «Газета.ру», было связано с тем, что значительные ошибки обнаружились в оценках валового производства картофеля — в реальности показатели были на 35,9% ниже, овощей и бахчевых — на 17,2%, молока — на 3,4%.

Видимо, урок Росстатом был усвоен, хотя и в принципе власти в отношении сектора были пессимистичны. Так, в действующем официальном прогнозе МЭР был заложен рост в сельском хозяйстве в 2018 году на 1,1%. В третьем квартале производство в сегменте сократилось на 6,1%, за девять месяцев - на 3,3%, до 3 трлн 613,9 млрд рублей (в первом и во втором кварталах динамика была положительной - 2,6% и 1,9% соответственно). Министр Максим Орешкин связывал ухудшение ситуации с плохими погодными условиями, повлиявшими на урожай, и даже заявлял о том, что в секторе может наблюдаться падение.

Изменение объёмов производства в сельском хозяйстве статистически зависит от уровней прошлых лет, от конъюнктуры рынка, климатической ситуации и прочих условий, напоминает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. И ещё, как оказалось, от обоснованности данных и расчётов, добавляет он. Все эти факторы причудливо переплелись при подведении итогов отрасли в 2018 г.

Не стоит забывать, говорит эксперт, что АПК – одна из сфер, получивших преимущество в прошлые годы из-за контрсанкций на импорт сельхозподукции и роста курса доллара. Это сделало для отечественных аграриев выпуск и продажу товаров более выгодными и вынужденно востребованными на фоне сокращения и удорожания импорта. Кроме того, в 2017 г. благоприятные погодные условия привели к рекордным урожаям и высоким сборам культур. В 2017 г. производство продукции сельского хозяйства выросло на 3,1% , по данным Росстата.

Но победные реляции 2017 г. оказались плохой новостью для следующего, 2018 года, констатирует Марк Гойхман. Поскольку рекорды создали высокую статистическую базу сравнения с 2017 годом. А в 2018 году из-за менее благоприятных погодных условий достичь снова рекордов в урожайности не удалось, и это привело к снижению показателей прошедшего года.

Так, по данным доклада Росстата «Информация о социально-экономическом положении России 2018 год», опубликованного в конце января 2018 г., валовый сбор зерна уменьшился на 16,7%, сахарной свёклы – на 20,6%, льноволокна – на 5,5%. Поголовье крупного рогатого скота снизилось на 0,8% в декабре 2018 г. по сравнению с декабрём 2017 г. В некоторых видах продукции наблюдался рост – например, по картофелю – на 3,3%, по мясу скота и птицы – на 2,5%, по молоку – на 1,5%. Но это не могло компенсировать общее снижение.

Кроме того, добавляет Марк Гойхман, есть большие сомнения в цифрах, поскольку в последнее время выявляется всё больше нестыковок, завышений в статистике и скепсиса экспертов по поводу новых данных. Таким образом, делает вывод эксперт, перспективы сельского хозяйства в 2019 г. зависят и от природы, и от того, как будут считать и представлять цифры. Только помнить надо, что в данном случае в прямом смысле цифрами сыт не будешь...

Отрицательная динамика изменения валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве на фоне неожиданно обнаруженного Росстатом роста ВВП аж на 2,3% действительно выглядит обескураживающе, указывает, в свою очередь, партнер компании "Вальтер Констракшн" Анастасия Владимирова. Особенно учитывая тот факт, что в прошлом году из федерального бюджета в виде субсидий на поддержку сельхозпроизводителей планировалось направить ни много ни мало 242,2 млрд рублей против 143,9 млрд в 2017 году.

Чтобы понять причины произошедшего, сначала, считает эксперт, надо разобраться в терминологии. Так вот валовая добавленная стоимость - это ни что иное, как разница между стоимостью произведенных товаров и стоимостью товаров, потребленных в процессе производства. По итогам прошлого года зерновых было собрано на 16% меньше, чем в 2017, то есть 114,3 млн тонн против 135,3 млн. При этом на экспорт отправлено, по состоянию на середину декабря, 30,8 млн тонн, или на 7% больше показателей 2017 года.

Результатом столь активной деятельности экспортеров на фоне откровенно слабого урожая стал стремительный рост цен на зерновые на внутреннем рынке, указывает Анастасия Владимирова. По итогам прошлого года рост цен на зерновые в регионах составил от 31% до 45%. При этом зерно является основой кормовой базы, что приводит к росту себестоимости производства мяса птицы и скота. В результате среднегодовая оптовая цена на тушу выросла к уровням 2017 года на 16,2%, что является абсолютным рекордом в современной истории страны. Соответственно рост цен в отсутствие роста потребления, который не обеспечивается положительной динамикой изменения реальных располагаемых доходов населения, так же выступает отрицательным фактором.