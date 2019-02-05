Сотрудники ФСБ задержали топ‐менеджера «Аэрофлота»

В Москве сотрудниками ФСБ задержан один из топ-менеджеров крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот».

Речь идёт о заместителе директора департамента производства полётов компании Анатолии Якимчуке, передаёт РБК.

При этом отмечается, что задержали высокопоставленного сотрудника «Аэрофлота» ещё в декабре, однако информация об этом появилась в СМИ только сейчас.

Как рассказал источник в силовых структурах, Якимчук подозревается во взяточничестве. Он пытался дать мзду в размере 50 тыс. руб. главе Центральной врачебно-лётной экспертной комиссии Борису Потиевскому. На показаниях последнего и строится обвинение.

Согласно предварительной информации, топ-менеджер не прошёл медицинскую комиссию из-за плохих анализов. Это грозило ему отстранением от работы. Тогда он попытался решить свой вопрос, дав взятку председателю медкомиссии.

В настоящее время Якимчук находится под подпиской о невыезде. В конце января в одном из районных судов российской столицы должно было пройти первое заседание по этому делу. Однако оно не состоялось из-за неявки свидетелей.

Другие подробности этого дела пока не сообщаются.