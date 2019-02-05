Стаканчик вашего кофе через 30 лет может стоить сотни долларов

Это может привести к снижению урожайности, качества кофейного зерна и затронет не только фермеров и производителей, но и любителей кофейных напитков. Компания Paulig говорит о необходимости уделять особое внимание условиям произрастания кофе уже сегодня. Paulig - один из немногих крупных производителей, который с 1 января 2019 года полностью перешел на закупку кофе, выращенного с соблюдением принципов устойчивого развития.

В 2014 году руководство компании заявило о намерении закупать сырье у ответственных поставщиков. Для этого была внедрена специальная система управления цепью поставок и проведена работа в рамках партнерских программ. Каждый год Paulig закупает около 55 млн кг зеленого кофе, это примерно 1% от мирового объема зерна. Свыше 70% всего кофе произрастает именно на небольших плантациях. Кофе для компании выращивают около 75 000 фермеров в более чем 15 странах.

Достижение этой цели позволит Paulig ежегодно использовать для производства около 370 миллиардов кофейных зерен из проверенных источников. Этих зерен хватило бы, чтобы 68 раз обогнуть весь земной шар!

Сегодня 100% кофе Paulig выращено с соблюдением принципов устойчивого развития: фермерские хозяйства, у которых компания закупает кофе, сокращают потребление воды, вырубку деревьев, соблюдают трудовое законодательство, у работников есть четкий график, жилье, доступ к чистой воде и медицинской помощи и т.д. Это подтверждается в ходе внешних аудитов специализированных организаций и аудитов, которые регулярно проходят в рамках партнерских программ. Paulig также участвует в международных программах устойчивого развития. Например, логотип UTZ на продукции компании означает, что кофе сертифицирован и соответствует высочайшим требованиям этой организации.

Данные меры реализуются компанией в рамках долгосрочной стратегии Paulig по устойчивому развитию. Компания не намерена останавливаться на достигнутом и, в том числе, стремится к тому, чтобы к 2025 году все упаковочные материалы были сделаны из возобновляемых компонентов.