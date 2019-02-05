Стало известно, кто и когда первым получит новейший комплекс С-350 «Витязь»

В Минобороны РФ рассказали, когда и кто получит первым новейший ЗРК С-350Е «Витязь».

Согласно информации департамента информации и массовых коммуникаций ведомства, уже в этом году «Витязь» будет размещён на территории учебного центра зенитных ракетных войск ВКС РФ, расположенного в Ленинградской области, передаёт РИА Новости.

«Предварительно личный состав пройдёт переучивание на новый тип техники», - говорится в сообщении пресс-службы российского военного ведомства.

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ЗРК С-350Е «Витязь» – зенитный ракетный комплекс средней дальности. Предназначен для обороны административных, промышленных и военных объектов от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения.

Комплекс способен одновременно отражать удары различных типов средств воздушного нападения с любых направлений во всём диапазоне высот их полёта – от предельно малых до больших высот.

В боекомплект комплекса входят ракеты средней дальности, используемые в С-400, и ракеты малой дальности. Новый комплекс предназначен для замены ЗРС С-300ПС.