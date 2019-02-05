Трамп хочет поставить во главе Всемирного банка замминистра финансов США

Выбор в качестве нового президента Всемирного банка ярого критика этой финансовой организации говорит о намерении Белого дома фактически ее развалить

Как и предполагали большинство экономистов, Дональд Трамп решил до неузнаваемости изменить Всемирный банк (ВБ), не устраивающий его так же, как множество других международных организаций. Для этого он планирует поставить во главе ВБ откровенного критика этой финансовой организации замминистра финансов США по международной деятельности Дэвида Мэлпасса. Официально о выдвижении Мэлпасса будет объявлено в среду.

После этого кандидатуру Мэлпасса должен утвердить Совет управляющих, состоящий из 25 исполнительных директоров, но это утверждение, по крайней мере, так было всегда, является формальностью. По традиции президента ВБ назначают США, крупнейший акционер Всемирного банка, обладающий блокирующим пакетом.

Выдвижение Мэлпасса вызовет бурю споров и критики, потому что он неоднократно публично повторял взгляды президента Трампа на задачи международных организаций, включая Всемирный банк, и утверждал, что их следует коренным образом изменить. По его мнению, главная тенденция в развитии ВБ в последние годы – дальнейшее развитие и углубление многостороннего подхода зашла слишком далеко. Под «многосторонностью» Трамп и его сторонники понимают слишком либеральный международный порядок крупных организаций и международных договоров, включая ВБ, ВТО, НАТО, ЕС и т.д. Например, не далее, как в конце прошлой недели, Белый дом объявил о выходе США из ДРСМД, приведя в качестве объяснения нарушения Договора Россией.

Главная уставная задача Всемирного банка - финансирование инфраструктурных проектов развивающихся стран. В прошлом году Дэвид Мэлпасс настаивал на целой серии перемен, которые должны привести к увеличению капитала ВБ.

Мэлпасс работал в переходной команде Дональда Трампа и пользуется его полным доверием. Сейчас он, например, активно участвует в торговых переговорах с Китаем.

В работе Всемирного банка Дэвида Мэлпасса также, как Дональда Трампа, не устраивает то, что банк «по старинке», по мнению Мэлпасса и Трампа, продолжает выделять деньги и Китаю, который по-прежнему формально входит в список развивающихся государств.

«Крупнейшим получателем кредитов ВБ является Китай,- подчеркнул Дэвид Мэлпасс в 2017 году,- несмотря на то, что у него очень много собственных ресурсов».

По убеждению Мэлпасса ВБ сейчас вредит экономическому развитию как США, так и всей планеты. Он считает, что это не популизм и не изоляционизм, а прагматический и реалистический ответ на многостороннюю систему, которая часто отдаляется от американских ценностей ограничения влияния правительства, свободы и правления закона.

New York Times утверждает, что США уже тайно обсудили кандидатуру Дэвида Мэлпасса и получили положительные ответы от главных акционеров Всемирного банка. Американцы представляют Мэлпасса конструктивным реформатором, который несмотря на свои критические замечания будет активно работать на посту президента ВБ со всеми акционерами.

62-летний Дэвид Мэлпасс в случае утверждения Советом управляющих сменит на посту президента ВБ Джима Ён Кима, который внезапно ушел в отставку за три года до истечения срока своих полномочий. С 1 февраля его обязанности временно исполняет исполнительный директор Кристалина Георгиева.

Мэлпасс 15 лет занимал пост главного экономиста крупного инвестиционного Bear Stearns, обанкротившегося в 2008 году. Он также пробовал силы в политике и неудачно пытался стать сенатором от штата Нью-Йорк. При Джордже Буше Мэлпасс работал помощником госсекретаря, а при Рейгане – замминистра финансов.

Выбор преемника Киму Трамп поручил главе американского Минфина Стивену Мнучину, руководителю аппарата Белого дома Мику Малвэни и старшей дочери Иванке. В конце он лично встретился со всеми кандидатами и остановил свой выбор на Дэвиде Мэлпассе.