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Москва, 05.02.2019

В Госдуме прокомментировали инициативу Росстандарта об отмене «поверочного рабства»

«Expert Online» 2019

Павел Качкаев – заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству нижней палаты российского парламента – прокомментировал предложение Росстандарта освободить граждан РФ от так называемого «поверочного рабства».

По мнению депутата, эта очень правильная инициатива, которую Госдума обязательно поддержит, передаёт RT.

При этом он считает, что освобождение собственников жилья от необходимости снимать показания счётчиков, избавит их от дополнительной мороки с отслеживанием этих приборов учёта.

«Сейчас их и так уже много в квартирах, - напомнил Качкаев. – В частности, это счётчики на горячую и холодную воду, на электричество, у некоторых уже стоят приборы учёта на газ и на тепло. Во всём этом можно легко запутаться, особенно, если речь идёт о пожилых гражданах».

Кроме того, парламентарий убеждён, что отмена «поверочного рабства» позволит бороться с недобросовестными компаниями, которые обслуживают счётчики.

«В России огромное количество фирм по проверке и замене приборов учёта. Среди них подавляющие большинство работают честно. Но хватает и тех, кто действует в своих корыстных интересах, навязывая ненужные услуги», – пояснил депутат.

Если всё это, как подчеркнул Качкаев, как-то отрегулировать на правовом уровне, то недобросовестным фирмам просто не выгодно станет работать на этом рынке.

«Что же касается доступа в квартиры, то в Минстрое уже разрабатывается вариант ускоренного решения данного вопроса. Эти упрощённые правила можно будет распространить и на проверку и замену приборов учёта», – резюмировал депутат.

Ранее стало известно, что в Росстандарте планируют внести в Госдуму законопроект, освобождающий россиян от самостоятельной проверки работы счётчиков воды, тепла и газа. В ведомстве считают, что это должно находиться в компетенции специальных служб.

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