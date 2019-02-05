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Москва, 05.02.2019

В Киеве раскрыли «уничтожающий экономику» Украины миф

«Expert Online» 2019

Субсидии являются «огромным мифом всей Украины, который направлен на то, чтобы уничтожить экономику» страны, рассказал экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко в эфире телеканала NewsOne.

Он в частности сообщил, что власти обманывают население страны, рассказывая о «подарке с неба» виде субсидий, для получения которых гражданам страны «ничего не нужно делать».

«Это огромный миф всей Украины, который направлен на то, чтобы уничтожить экономику всей Украины», — сказал Кучеренко.

Экс-чиновник добавил, что субсидии не раздают ни премьер-министр, ни президент Украины и они «не берутся из воздуха»,

«Субсидии берутся из бюджета, куда мы с вами платим налоги. Они закрывают нашими налогами теневые схемы, и это главный принцип», — добавил Кучеренко.

Он сообщил также, что нет ни одной страны в мире, 60% населения которой нуждалось бы в субсидиях для оплаты коммунальных услуг.

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